Monica Bîrladeanu, de nerecunoscut. Fanii n-au mai văzut-o așa

Monica Bîrlădeanu a ajuns de nerecunoscut! Celebra actriță în vârstă de 47 de ani a lăsat pe toată lumea cu gura căscată după ce a renunțat definitiv la imaginea de divă. Soția lui Valeriu Gheorghiță a dat jos machiajul, a aruncat hainele de firmă și bijuteriile de lux și s-a apucat de muncă serios. Nimeni nu s-ar fi așteptat să o vadă vreodată în această ipostază.

Fanii de pe internet au avut un șoc imens când au văzut-o. Monica Bîrlădeanu a decis să spargă tiparele și a recunoscut public, fără nicio reținere, că imaginea de bombă sexy de pe covorul roșu nu reflectă deloc realitatea de zi cu zi. Actrița le-a dezvăluit urmăritorilor săi că acasă este des nemachiată, cu părul prins și că nu poartă mereu rochii spectaculoase și tocuri cui.

Monica Bîrladeanu, de nerecunoscut

Mai mult, vedeta s-a filmat în timp ce muncea de zor și era extrem de concentrată la realizarea unui inel, explicând că marele ei hobby secret este crearea de bijuterii. Actrița a dat cărțile pe față și a mărturisit că nimeni nu știe cu adevărat ce se ascunde în spatele unei femei mereu rujate și aranjate ca la carte.

„Real life, necosmetizată, arată cam așa. Mai jonglează cineva cu hobby-uri departe de identitatea lor profesională? Ce vă aduce bucurie să faceți când nu vă vede nimeni? ”, a scris Monica Bîrlădeanu pe Instagram.

Actrița a postat o filmare în care apare extrem de aranjată, strălucind ca o adevărată zeiță de la Hollywood pe covorul roșu de la Premiile Gopo, lăsând pe toată lumea cu gura căscată. Apoi, soția lui Valeriu Gheorghiță a publicat o altă filmare în care arată fix ca orice femeie obișnuită atunci când stă acasă: fără pic de machiaj, cu hainele lejere și complet naturală.

Cum se menține la 47 de ani

Frumusețea Monicăi nu este deloc o coincidență, ci rezultatul unei discipline de fier. În urmă cu ceva vreme, actrița a dezvăluit că somnul este arma ei secretă pentru un ten impecabil. Vedeta a mărturisit că doarme în medie 7 ore pe noapte şi că îşi respectă cu sfinţenie programul de somn, ba chiar apelează la un truc la care nimeni nu s-ar fi gândit.

“Îmi pun alarmă ca să mă pregătesc să merg la somn”, a spus soția lui Gheorghiță.

Asta nu este tot! Diva a scos la iveală și alte detalii neștiute din viața sa din spatele reflectoarelor. Monica a dezvăluit că are mereu apă cu ea, un reflex extrem de important pe care și l-a format pe vremea când locuia în America, la Los Angeles, unde aerul este foarte uscat și deshidratează pielea imediat.

Mai mult, în timp ce majoritatea oamenilor nu își pot începe ziua fără cofeină, soția lui Valeriu Gheorghiță a luat o decizie radicală. Aceasta a renunţat la cafea în carantină, dintr-un motiv de-a dreptul incredibil: avea mult prea multă energie și nu mai avea nevoie de niciun stimulent.

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