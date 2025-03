Monica Bîrlădeanu dezvăluie secretul siluetei sale! Alimentele pe care le mănâncă la fiecare masă: ”Să conțină cel puțin 30 de grame!”

La cei 46 de ani ai săi, Monica Bîrlădeanu are o siluetă de invidiat. Celebra actriță a mărturisit că nu îi este deloc ușor să se mențină în formă și face eforturi mari pentru a-și ține greutatea sub control. Recent, vedeta a dezvăluit cum reușește să arate atât de bine. Are câteva reguli în ceea ce privește alimentația de la care nu se abate.

Monica Bîrlădeanu este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România. Actrița a fost înzestrată cu trăsături superbe, însă a mărturisit că face și eforturi pentru a se menține într-o formă de invidiat.

Cum își menține silueta Monica Bîrlădeanu

Monica Bîrlădeanu a dezvăluit cum își menține silueta de invidiat. A mărturisit că face eforturi mari pentru a se menține în formă. Celebra actriță merge la sală de trei ori pe săptămână, dar are mare grijă și de alimentație.

De asemenea, vedeta a explicat și motivele pentru care pune accent pe felul în care arată. Monica Bîrlădeanu a declarat că se simte mult mai bine când are mai puține kilograme. Totodată, profesia ei joacă un rol important.

„Cred că ăsta-i punctul în care eu nu pot să invoc doar genetica, e efort. Este efort să nu mănânci paste, să nu mănânci făină, e un efort să nu mănânci zahăr. Pentru că îmi plac. E un efort să mă abțin. E un efort să merg la sala de trei ori pe săptămână. Sunt niște eforturi pe care trebuie să le depui ca să te menții în formă și fac asta din două motive serioase. Unul, pentru că sunt femeie și pentru că îmi place. Mă simt mai bine când am kilograme mai puține, sunt la o greutate normală. Și doi, pentru că sunt actriță și fața mea, corpul meu, sunt instrumente de lucru. Si cred că atunci trebuie să le întrețin într-o stare foarte bună”, a declarat Monica Bîrlădeanu pentru Fanatik.

În ceea ce privește alimentația, Monica Bîrlădeanu lucrează cu o nutriționistă. Actrița a dezvăluit că are câteva reguli importante de la care nu se abate.

„Sincer, e o mare presiune pentru că lucrăm cu o nutriționistă, eu și prietenele mele, care cumva sugerează, recomandă, să ajungi la fiecare masă la 30 de grame de proteine. Proteinele le iei din humus, din fasole, le compensezi cu shake-uri proteice. Cert este faptul că prioritizez proteina și legumele. Adică te asiguri că, la fiecare masă, ce mănânci să conțină cel puțin 30 de grame de proteină. Ai un telefon, intri în tot felul de aplicații unde sunt listate ingredientele, și-ți faci un calcul. Sigur că ea îți dă niște indicații, câte grame de proteină are pieptul de pui sau carnea de vită. Dar acum suntem în post. Vorbim mai mult de humus și mazăre. Am trei mese pe zi, da. Dar proteina e prioritatea pentru că te ajută și să conservi masa musculară. Acest lucru este absolut vital pentru o femeie care, după 40 de ani, practic trebuie să facă absolut tot ce îi stă în putință să își conserve masa musculară. Mă rog, la un moment dat, sănătatea noastră depinde de masa musculară foarte mult. Mobilitatea… Toate lucrurile astea”, a mai spus actrița.

