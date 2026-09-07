Donald Trump vrea să schimbe numele statului New Mexico în New America. Cum a luat decizia

După ce a hotărât redenumirea Lacului Ontario în „Lacul America”, se pare că președintele SUA, Donald Trump, are o nouă idee: să redenumească statul american New Mexico.

Liderul de la Casa Albă a publicat duminică, 6 septembrie, pe Truth Social o hartă a statului New Mexico. În imagine, numele statului era scris cu litere roșii, însă cuvântul „Mexico” fusese tăiat și înlocuit cu „America”, rezultând astfel „New America”, o propunere care se potrivește cu ultimele decizii administrative de modificare a unor denumiri geografice adoptate de Trump, scrie PEOPLE.

Președintele american a revenit ulterior cu o nouă postare în care a explicat că ideea ar fi fost sugerată de „mulți oameni” și a făcut referire inclusiv la presupuse fraude electorale în stat. Postarea include un clip generat cu ajutorul inteligenței artificiale în care Trump modifică numele statului în „New America”.

„Mulți oameni au sugerat schimbarea numelui statului New Mexico, unul dintre statele cu cele mai mari fraude electorale din toate timpurile, în NEW AMERICA. Mult mai prestigios și mai frumos pentru locuitorii acestui stat cu un potențial incredibil. Wow, îmi place!!!”, a scris Donald Trump.

Deocamdată, însă, Casa Albă nu a anunțat declanșarea vreunui demers oficial pentru schimbarea numelui statului. Mai mult, președintele nu are autoritatea constituțională de a redenumi unilateral un stat american, procedura fiind diferită de cea aplicabilă denumirilor geografice federale.

Guvernatoarea din New Mexico respinge ideea lui Donald Trump

Sugestia președintelui american a provocat rapid reacții în New Mexico. Guvernatoarea democrată Michelle Lujan Grisham a respins categoric ideea și a amintit că denumirea statului are o istorie mai veche decât Statele Unite.

„Numele New Mexico este anterior Statelor Unite. Nu este de negociat”, a transmis guvernatoarea.

Lujan Grisham l-a acuzat pe Trump că își ocupă timpul cu modificarea unor hărți în loc să se concentreze asupra problemelor cu care se confruntă americanii.

Denumirea New Mexico provine din „Nuevo México”, nume folosit de spanioli pentru regiune cu mult înainte de fondarea Statelor Unite. New Mexico a devenit oficial cel de-al 47-lea stat american în 1912.

Donald Trump a redenumit Golful Mexic și Lacul Ontario

New Mexico este cel mai recent nume geografic asupra căruia și-a îndreptat atenția Donald Trump. La scurt timp după revenirea la Casa Albă, în ianuarie 2025, Trump a dispus ca administrația federală americană să folosească denumirea „Golful Americii” în locul Golfului Mexic.

„Vom schimba numele Golfului Mexic în Golful Americii. Sună frumos. Acoperă un teritoriu vast. Golful Americii, ce nume frumos. Și este potrivit”, declara Trump atunci.

Mai recent, pe 27 august, președintele american a semnat un ordin pentru redenumirea Lacului Ontario în „Lacul America” în documentele și hărțile oficiale ale Guvernului Federal.

Decizia a venit pe fondul disputelor dintre Statele Unite și Canada, Trump acuzând în repetate rânduri țara vecină că profită de SUA în domeniul comercial și al apărării.

Schimbările adoptate de administrația americană nu obligă însă Canada, Mexicul sau alte state și organizații internaționale să folosească noile denumiri.

În cazul New Mexico, situația este și mai complicată, deoarece nu este vorba despre un element geografic, ci despre numele unuia dintre cele 50 de state americane. Pentru moment, Trump s-a limitat la promovarea ideii pe rețelele de socializare.

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