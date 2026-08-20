Cine este Natalie Harp, femeia care nu se dezlipește de Donald Trump. Relația care a stârnit controverse la Casa Albă

Cine este Natalie Harp, femeia care nu se dezlipește de Donald Trump. Relația care a stârnit controverse la Casa Albă
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Sursa foto: Profimedia
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Natalie Harp, asistenta executivă a lui Donald Trump, a ajuns în centrul atenției după ce apropierea neobișnuit de mare dintre ea și președintele american a început să fie discutată tot mai intens la Washington. În vârstă de 35 de ani, Harp îl însoțește frecvent pe Trump, îi pregătește informațiile pe care le citește și a ajuns să aibă un rol important în gestionarea comunicării sale.

Potrivit PEOPLE, Harp este cunoscută în cercul lui Trump drept „imprimanta umană”, deoarece obișnuiește să îi tipărească materiale pe care președintele vrea să le citească, inclusiv postări și informații de pe internet. Rolul său ar fi depășit însă cu mult atribuțiile unei asistente obișnuite.

Cine este Natalie Harp

Harp a intrat în cercul lui Trump după ce a atras atenția acestuia prin apariții televizate în care îl lăuda pentru politica sa privind accesul la tratamente medicale. Ulterior, a lucrat pentru campania lui Trump, iar după revenirea acestuia la Casa Albă a devenit una dintre cele mai apropiate persoane din echipa sa.

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PEOPLE scrie că Harp îl însoțește aproape permanent și că a ajuns să controleze o parte importantă din fluxul de informații care ajung la președinte. Ea ar fi avut inclusiv acces la contul lui Trump de pe Truth Social.

Apropierea lor a alimentat și speculații despre natura relației dintre cei doi, însă nu există dovezi că Trump și Harp ar avea o relație romantică. Speculațiile, totuși, continuă să apară, iar opinia publică din Statele Unite este intrigată de rolul tinerei în cercurile de la Casa Albă.

Scrisorile personale către Donald Trump

Controversa a crescut după apariția unor informații potrivit cărora Harp i-ar fi lăsat lui Trump scrisori foarte personale în spațiile sale private. Potrivit unei cărți scrise de jurnaliștii Maggie Haberman și Jonathan Swan, una dintre scrisori conținea mesajul: „tu ești tot ce contează pentru mine”.

Un alt episod relatat recent a atras și mai mult atenția. Potrivit unui material CNN preluat de PEOPLE, în 2023, Harp ar fi ajuns să călătorească în portbagajul unui SUV pentru a-l însoți pe Trump la o audiere la New York, după ce ar fi avut o ceartă cu membrii echipei sale pentru că nu mai exista un loc disponibil în coloana oficială.

O „obsesie nesănătoasă” care a ajuns să o deranjeze pe Melania Trump

Relația dintre cei doi a fost comentată și de jurnalista Maggie Haberman, corespondentă a New York Times la Casa Albă. Într-o discuție recentă, ea a descris-o pe Harp drept un fel de „obiect de confort” al lui Trump, de care acesta este foarte atașat.

Subiectul a ajuns inclusiv în discursul senatorului democrat Jon Ossoff, care a pus sub semnul întrebării apropierea dintre Trump și asistenta sa și a criticat ceea ce consideră a fi o influență disproporționată asupra președintelui. Casa Albă și aliații lui Trump au reacționat dur la comentariile sale.

Fratele lui Natalie Harp a făcut, la rândul său, declarații controversate despre relația surorii sale cu președintele. Preston Harp a descris devotamentul acesteia față de Trump drept o „obsesie nesănătoasă”, dar a precizat că, în opinia sa, nu este vorba despre o atracție romantică, ci despre admirația profundă pe care aceasta i-o poartă.

Tot mai multe informații au legat și absența discretă a Melaniei Trump de apropierea dintre soțul său și Natalie Harp. Potrivit unor relatări citate de The Daily Beast, biograful Michael Wolff susține că prima doamnă ar fi evitat anumite evenimente la care era prezentă Harp, pe fondul tensiunilor generate de accesul extrem de apropiat al asistentei la președinte. În paralel, absența publică a Melaniei a devenit tot mai vizibilă: prima doamnă nu a mai apărut în public timp de aproximativ o lună și a lipsit de la mai multe evenimente importante la care Donald Trump a fost prezent.

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