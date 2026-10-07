Trupa din România care se destramă după 19 ani de activitate: „Doare tare că ne oprim”

Trupa din România care se destramă după 19 ani de activitate: „Doare tare că ne oprim”
Trupa The Mono Jack a fost înființată în anul 2008/ sursă foto: Facebook @The Mono JackFacebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Formația The Mono Jack își oprește activitatea după 19 ani de la înființare. Având în vedere interesul enorm și solicitările numeroase din partea publicului, trupa va susține două spectacole de retragere. 

După 19 ani de prezență scenică, trupa The Mono Jacks urmează să susțină ultimele concerte pe data de 8 și 11 noiembrie. Înființată în 2008 de către solistul Doru Trăscău, fostul membru al trupei AB4, formația a evoluat de la concerte cu casa închisă în cluburi la săli mari și scene de festivaluri internaționale.

Un nume de referință al scenei rock alternative din România, The Mono Jacks sunt cunoscuți pentru concertele live de mare impact, apreciate atât de fani, cât și de critici. Primul album al trupei a fost lansat în anul 2010 și s-a intitulat „Now in Stereo”.

Trupa The Mono Jack a fost înființată în anul 2008/ sursă foto: Facebook @The Mono Jack

Trupa The Mono Jack își oprește activitatea

Ulterior, au avut loc mai multe schimbări de componenţă şi un hiatus de doi ani până în 2017, de când datează formula actuală. The Mono Jacks a lansat la finalul aceluiaşi an al doilea album, „Uşor distorsionat”, pe care sunt incluse single-urile „Un sfert de secundă”, „Infinit” şi „1000 de DA”. Cel de-al treilea album, „Gloria”, a apărut la începutul anului 2020.

Trupa a concertat la mai multe festivaluri importante, precum Sziget, Exit Festival, Eurosonic Noorderslag, ARTmania şi Electric Castle, şi a susţinut mai multe turnee la nivel naţional.

„The Mono Jacks își oprește activitatea.

Da, nu e un titlu bombastic. Am început povestea asta în urmă cu 19 ani și îmi imaginam că voi ajunge în alt loc. Chiar dacă realitatea de acum nu prea seamănă cu ce mi-am dorit atunci, sunt recunoscător că am pășit în locuri la care nici nu visam și că, în ciuda tuturor obstacolelor, ne-am spus de mai multe ori: „We are living the dream!” Doare tare că ne oprim, dar doare mai puțin când mă gândesc că nu ne despărțim certați.

Poate pare puțin, dar pentru mine înseamnă foarte mult. Ne dorim să încheiem așa cum am început, pe scenă, așa că ne-am bucura tare mult să veniți să urlăm împreună la Expirat, pe 11 noiembrie. Am fost copleșiți de numărul mare de mesaje pe care le-am primit. Ne-au bucurat enorm și nu putem decât să vă mulțumim pentru susținere. Toate astea ne onorează și în același timp, ne obligă să găsim soluții. Așa că mai face un show. Pe 8 noiembrie. Iar dacă va mai fi nevoie, încă unul…”, a scris pe contul de Facebook al trupei Doru Trăscău, fondatorul acesteia.

Cheloo, întrebat de ce nu l-a luat pe Ombladon la Asia Express. Ce a răspuns artistul

Harry Styles, glumă savuroasă despre nunta fostei sale iubite, Taylor Swift, cu Travis Kelce. Ce a spus artistul pe scenă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce a scris presa din Spania despre relația Simonei Halep cu Dorin Mateiu? „E cu 24 de ani mai în vârstă ca ea”
Ce a scris presa din Spania despre relația Simonei Halep cu Dorin Mateiu? „E cu 24 de ani mai în vârstă ca ea”
Cât costă o noapte de cazare la hotelul de lux din Marrakech unde Daniela Iliescu și Culiță Sterp s-au cazat de ziua influencerei
Cât costă o noapte de cazare la hotelul de lux din Marrakech unde Daniela Iliescu și Culiță Sterp s-au cazat de ziua influencerei
Soția lui Codin Maticiuc, mesaj surprinzător de ziua actorului: „Îmi toacă nervii 6 luni din 12”
Soția lui Codin Maticiuc, mesaj surprinzător de ziua actorului: „Îmi toacă nervii 6 luni din 12”
Simona Gherghe s-a enervat pe concurenții de la „Mireasa”. Ce a văzut în casa lor: „A doua oară în istoria emisiunii”
Simona Gherghe s-a enervat pe concurenții de la „Mireasa”. Ce a văzut în casa lor: „A doua oară în istoria emisiunii”
Eva a semnat cu PRO TV! În ce producție va apărea fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță
Eva a semnat cu PRO TV! În ce producție va apărea fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță
Fostă regină a frumuseții, moartă la doar 22 de ani. Tragedia s-a petrecut sub ochii familiei
Mediafax
Fostă regină a frumuseții, moartă la doar 22 de ani. Tragedia s-a petrecut sub ochii familiei
Crin Antonescu critică nominalizarea lui Luca Niculescu: „Bizară, nefericită / Este irelevant politic, nu are contur / Nu-mi dă sentimentul unei nominalizări bine gândite”
Gandul.ro
Crin Antonescu critică nominalizarea lui Luca Niculescu: „Bizară, nefericită / Este irelevant politic, nu are contur / Nu-mi dă sentimentul unei nominalizări bine gândite”
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
„Mașinile de sex” ale istoriei. Bărbații care au avut sute de copii și au lăsat urme în ADN-ul lumii
Adevarul
„Mașinile de sex” ale istoriei. Bărbații care au avut sute de copii și au lăsat urme în ADN-ul lumii
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
Digi24
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
Cosmopolis deschide a treia cale de acces spre București și devine prima comunitate cu ieșire în A3 și viitoarea A0
Mediafax
Cosmopolis deschide a treia cale de acces spre București și devine prima comunitate cu ieșire în A3 și viitoarea A0
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Michael Douglas neagă dependența de sex, dar recunoaște o nouă aventură extraconjugală: „M-am îndrăgostit nebunește!”
Click.ro
Michael Douglas neagă dependența de sex, dar recunoaște o nouă aventură extraconjugală: „M-am îndrăgostit nebunește!”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
Digi24
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
Se schimbă Codul Rutier pentru motocicliști. Vor putea înainta printre mașini și folosi benzile de autobuz
Promotor.ro
Se schimbă Codul Rutier pentru motocicliști. Vor putea înainta printre mașini și folosi benzile de autobuz
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Lidl pregătește oferta pentru toamnă. Două aparate PARKSIDE care merită atenție sezonul acesta
go4it.ro
Lidl pregătește oferta pentru toamnă. Două aparate PARKSIDE care merită atenție sezonul acesta
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Go4Games
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Crin Antonescu critică nominalizarea lui Luca Niculescu: „Bizară, nefericită / Este irelevant politic, nu are contur / Nu-mi dă sentimentul unei nominalizări bine gândite”
Gandul.ro
Crin Antonescu critică nominalizarea lui Luca Niculescu: „Bizară, nefericită / Este irelevant politic, nu are contur / Nu-mi dă sentimentul unei nominalizări bine gândite”
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
Mediafax Italia
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Mediafax Spania
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.