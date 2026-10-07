Trupa din România care se destramă după 19 ani de activitate: „Doare tare că ne oprim”

Formația The Mono Jack își oprește activitatea după 19 ani de la înființare. Având în vedere interesul enorm și solicitările numeroase din partea publicului, trupa va susține două spectacole de retragere.

După 19 ani de prezență scenică, trupa The Mono Jacks urmează să susțină ultimele concerte pe data de 8 și 11 noiembrie. Înființată în 2008 de către solistul Doru Trăscău, fostul membru al trupei AB4, formația a evoluat de la concerte cu casa închisă în cluburi la săli mari și scene de festivaluri internaționale.

Un nume de referință al scenei rock alternative din România, The Mono Jacks sunt cunoscuți pentru concertele live de mare impact, apreciate atât de fani, cât și de critici. Primul album al trupei a fost lansat în anul 2010 și s-a intitulat „Now in Stereo”.

Trupa The Mono Jack își oprește activitatea

Ulterior, au avut loc mai multe schimbări de componenţă şi un hiatus de doi ani până în 2017, de când datează formula actuală. The Mono Jacks a lansat la finalul aceluiaşi an al doilea album, „Uşor distorsionat”, pe care sunt incluse single-urile „Un sfert de secundă”, „Infinit” şi „1000 de DA”. Cel de-al treilea album, „Gloria”, a apărut la începutul anului 2020.

Trupa a concertat la mai multe festivaluri importante, precum Sziget, Exit Festival, Eurosonic Noorderslag, ARTmania şi Electric Castle, şi a susţinut mai multe turnee la nivel naţional.

„The Mono Jacks își oprește activitatea. Da, nu e un titlu bombastic. Am început povestea asta în urmă cu 19 ani și îmi imaginam că voi ajunge în alt loc. Chiar dacă realitatea de acum nu prea seamănă cu ce mi-am dorit atunci, sunt recunoscător că am pășit în locuri la care nici nu visam și că, în ciuda tuturor obstacolelor, ne-am spus de mai multe ori: „We are living the dream!” Doare tare că ne oprim, dar doare mai puțin când mă gândesc că nu ne despărțim certați. Poate pare puțin, dar pentru mine înseamnă foarte mult. Ne dorim să încheiem așa cum am început, pe scenă, așa că ne-am bucura tare mult să veniți să urlăm împreună la Expirat, pe 11 noiembrie. Am fost copleșiți de numărul mare de mesaje pe care le-am primit. Ne-au bucurat enorm și nu putem decât să vă mulțumim pentru susținere. Toate astea ne onorează și în același timp, ne obligă să găsim soluții. Așa că mai face un show. Pe 8 noiembrie. Iar dacă va mai fi nevoie, încă unul…”, a scris pe contul de Facebook al trupei Doru Trăscău, fondatorul acesteia.

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