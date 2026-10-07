Denisa Despa, dezvăluiri incredibile despre legătura neștiută cu concurentul de la Insula Iubirii: „Marcel e încet la minte”

Denisa Despa, dezvăluiri incredibile despre legătura neștiută cu concurentul de la Insula Iubirii: "Marcel e încet la minte"
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Invitată în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, Denisa Despa a făcut dezvăluiri de senzație! Nimeni nu știa de legătura dintre ea și Marcel de la Insula Iubirii. Totul s-a petrecut în urmă cu mai mulți ani, atunci când concurentul emisiunii de la Antena 1 a abordat-o pe dansatoare pe Instagram. Iar aici urmează partea interesantă. Pentru că soțul Arminei i-a propus să vină în Tenerife, dar pe banii ei. 

Denisa Despa a făcut dezvăluiri la care nimeni nu se aștepta. În perioada pandemiei, atunci când Marcel nu era cunoscut drept Maluma, și nici nu avea tangențe cu Insula Iubirii, i-a căzut cu tronc Denisa Despa. I-a și scris pe Instagram, iar cei doi au vorbit, însă dansatoarea nu a fost prea impresionată. Cu atât mai mult cu cât el i-ar fi propus să-i facă o vizită în Tenerife, însă pe banii ei. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 21.30, pe canalul de YouTube CANCAN.

Denisa Despa: „Marcel e puțin încet la minte”

Denisa Despa: Marcel e un personaj care e îndrăgit așa cum este el, cum pronunță el unele cuvinte. El joacă un rol, în realitate știu că nu este așa. Eu îl cunosc încă dinainte de Insula Iubirii. Am socializat, el e puțin mai încet la minte. Am vorbit cu el pe Instagram, mi-a scris el. El locuia acolo, în Tenerife, cred că în timpul pandemiei. La un moment dat, el m-a invitat în Tenerife. M-a invitat în vacanță, dar pe banii mei.

Denisa Despa și fosta ispită Tomiță

CANCAN.RO: Cum așa? Dar cum a decurs discuția?

Denisa Despa: Cred că încă am mesajele. Mi-a spus, îmi doresc să te cunosc, îmi doresc să văd, când vii în Tenerife? Păi cum, când vin? Când sunt invitată, nu? Dacă tu își dorești să mă cunoști. Și mi-a spus să iau bilet, că îl găsesc acolo. Ceva de genul ăsta, nu mai știu exact.

CANCAN.RO: Tu ce ai fi făcut Tomi?

Tomiță: Îți dai seama că nu există așa ceva. Dacă ești șmecher, plătești.

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