George Zănoagă, detalii neștiute de la Insula Iubirii: „Am filmat 2 sezoane unul după altul”

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George Zănoagă a fost denumit una dintre cele mai controversate ispite de la Insula Iubirii. A participat în sezoanele 4 și 5 și a reușit să-și facă treaba ca la carte, formând conexiuni cu mai multe concurente. Anii au trecut, iar acum, George, invitat în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, spune detalii neștiute despre sezoanele în care a ispitit domnișoarele în Thailanda.

Misiunea de ispită nu e una deloc una ușoară, asta prin prisma faptului că uneori poate „victimele” nu se încadrează neapărat în tiparul celor care merg la emisiune să testeze relația concurenților. Așa s-a întâmplat și în cazul lui George Zănoagă, pe care nu aveți cum să nu vi-l amintiți, chiar dacă în prezent îl vedem mai mult în ringul de luptă și uneori în seriale. Un detaliu pe care puțini îl știau este acela că sezonul 4 și 5 din Insula Iubirii s-au filmat la doar câteva zile distanță. O adevărată desfășurare de forțe, care, într-un final, a avut succesul așteptat. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, după ora 21.30, pe canalul de YouTube CANCAN

George Zănoagă: „Am filmat 2 sezoane unul după altul la Insula Iubirii”

CANCAN.RO: Care ți s-a părut cel mai greu rol? Cel de ispită, luptător, artist?

George Zănoagă: Cel de ispită.

CANCAN.RO: Te-a pus în dificultate? Nu a părut că te-a pus în dificultate.

George Zănoagă: Înseamnă că am jucat-o bine.

George Zănoagă, dezvăluiri despre Insula Iubirii, în platoul emisiunii CANCAN pe insulă

CANCAN.RO: Aș vrea să ne amintim puțin, pentru că știu că tu ai creat conexiui cu mai multe concurente. Au fost Cati, Andreea, Marinela, Diana.

George Zănoagă: Da, pe vremea aceea fetele nu erau atât de…cum să mă exprim ca să nu deranjeze… arătoase, ca acum. Veneau oameni normali, tocmai ca să fie contrastul ăsta între ispite și oameni normali. Pe vremea aia, la 24 de ani, poate vedeam lucrurile altfel. Mi-am dat seama după prima săptămână că eu pot să formez acolo un cuplu doar pe bază de fun, de divertisment, dar fără să mă duc mai departe.

CANCAN.RO: Deci nu te-ai gândit că o să te îndrăgostești acolo.

George Zănoagă: Nu, nu.

CANCAN.RO: Dar după insulă ai păstrat legătura cu cineva de acolo?

George Zănoagă: Nu aveam voie, prin contract. După ce plecam nu aveam voie, tocmai ca să nu dăm chestii din emisiune. Am legat amiciții cu băieții, ca grup am fost foarte închegați. Voi nu știți, dar am filmat 2 sezoane unul după altul. Am filmat sezonul 4, am avut pauză, după care am început filmările pentru sezonul 5. Deci noi am filmat în 2 luni 2 sezoane.

CANCAN.RO: Cum s-a făcut switch-ul? Ați mers acolo, apoi s-au schimbat echipele?

George Zănoagă: Doar concurenții au plecat. Pe noi ne-au retras într-un alt resort. A fost o chestie ciudată, pentru că noi am rămas prinși în sezonul anterior. S-a întâmplat să le și încurcăm pe fete. S-a întâmplat cu Diana să mă scap, pentru că ea zicea că vrea să facem nuntă, să fie singura nuntă din sezonul 5.

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