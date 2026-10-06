BANC | Salariul lui Bulă

Pentru o zi mai bună, un banc bun poate fi exact ceea ce avem nevoie. Bulă revine cu o situație amuzantă, de această dată despre salariu care va stârni hohote de râs.

– Domnule Bulă, ce salariu doriți?

– Aș vrea cel puțin 10.000 lei.

– Noi suntem dispuși să vă oferim 20.000 lei, mașină de serviciu și secretară personală. Este ok?

– Dumneavoastră faceți mișto de mine?

– Domnule Bulă, păi cine a început?

Alte bancuri amuzante

Bulă merge la un interviu pentru un job la o firmă IT.

Angajatorul întreabă:

– Ce știi despre inteligența artificială?

Bulă:

– Păi, știu că îmi ascultă telefonul, frigiderul mă judecă și aspiratorul mă ignoră.

– Și… ce știi să faci?

– Să sting becul când plec din cameră, să nu mă prindă Google că nu-s eficient!

Polițistul:

– Bulă, știi că ai trecut pe rosu?

Bulă:

– Da, dar sincer să fiu, nici n-am observat că semaforul era acolo.

– Și de ce ai claxonat?

– M-am enervat că ceilalți nu mergeau odată!

– Ai permis de conducere?

– Încă nu… dar muncesc la el!

Bulă îl întreabă pe tatăl lui:

– Tată, Moș Crăciun ne aduce cadouri că n-are ce să facă cu banii sau are mulți copii și copiii lui s-au făcut mari și nu se mai joacă cu ele?

– Bulă, Moș Crăciun aduce cadouri numai dacă asculți părinții.

– Păi și de unde știe el dacă ascult sau nu?

– El te urmărește când dormi, când mănânci, când mergi la școală…

Bulă spune în gândul lui:

„Moș Crăciun o să-i spună lui tata și lui mama că nu am mers în anii ăștia la școală, doar la începutul școlii, pentru că au venit cu mine, iar după prima oră am chiulit.”

Bulă și Bulangioaica erau căsătoriți de 25 de ani. Într-o vineri, Bulă vede sub pat o valiză.

– Ce e cu valiza asta?

Se roși Bulangioaica un pic și zise:

– Dragule, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Deschide valiza.

Deschide Bulă valiza și înăuntru erau: trei cartofi și 50.000 de dolari.

– Ce e cu cartofii ăștia?

– Dragule, de-a lungul căsniciei noastre, de câte ori te-am înșelat… am pus un cartof în valiză.

– Ei, lasă că nu-i așa rău. Dar ce e cu cei 50.000 de dolari?

– Păi, de câte ori am adunat un kil, l-am vândut.

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Diferența dintre elevi, studenți și salariați

BANC | Bulă este cel mai norocos om din lume