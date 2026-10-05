BANCUL ZILEI | Diferența dintre elevi, studenți și salariați

Este luni, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.
Elevii cred că e mai bine la facultate.
Studenții cred că e mai bine să fii angajat.
Și numai cei care lucrează știu că cel mai bine era la grădiniță.
Alte bancuri haioase
„Cu ce te ocupi?”
-Cu ce te ocupi?
-Am o funcție de conducere.
-Mai specific…
-Sunt șofer.
Ce fac românii sâmbătă și duminică
– Ce fac românii sâmbăta?
– Merg la cumpărături de parcă vine sfârșitul lumii.
– Duminică?
– Mănâncă tot, ca să nu expire.
Bulă face pe miliardarul la Otopeni
Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza. A văzut cu ochii lui: 50 de lei o felie de pizza. Nu s-a putut abține și și-a luat. A dat 50 de lei pe felia de pizza și a mai pus încă 200 de lei, spre uimirea vânzătoarei, care l-a întrebat:
– Domnule Bulă, dar ăștia 200 de lei pentru ce sunt?
– Ca să îmi dați și un șezlong, să mă simt ca la Mamaia, că anul ăsta nu am apucat să merg!
La școală, ora de gramatică
La școală, ora de gramatică:
-Cum se conjugă mamaia?
-Eu m-am aia, tu te-ai aia, ei s-au aia…
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