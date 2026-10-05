BANCUL ZILEI | Diferența dintre elevi, studenți și salariați

BANCUL ZILEI | Diferența dintre elevi, studenți și salariați
BANCUL ZILEI | Diferența dintre elevi, studenți și salariați
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Este luni, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Elevii cred că e mai bine la facultate.

Studenții cred că e mai bine să fii angajat.

Și numai cei care lucrează știu că cel mai bine era la grădiniță.

BANCUL ZILEI | Diferența dintre elevi, studenți și salariați

BANCUL ZILEI | Diferența dintre elevi, studenți și salariați

Alte bancuri haioase

„Cu ce te ocupi?”

-Cu ce te ocupi?

-Am o funcție de conducere.

-Mai specific…

-Sunt șofer.

Ce fac românii sâmbătă și duminică

– Ce fac românii sâmbăta?
– Merg la cumpărături de parcă vine sfârșitul lumii.
– Duminică?
– Mănâncă tot, ca să nu expire.

Bulă face pe miliardarul la Otopeni

Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza. A văzut cu ochii lui: 50 de lei o felie de pizza. Nu s-a putut abține și și-a luat. A dat 50 de lei pe felia de pizza și a mai pus încă 200 de lei, spre uimirea vânzătoarei, care l-a întrebat:

– Domnule Bulă, dar ăștia 200 de lei pentru ce sunt?

– Ca să îmi dați și un șezlong, să mă simt ca la Mamaia, că anul ăsta nu am apucat să merg!

La școală, ora de gramatică

La școală, ora de gramatică:

-Cum se conjugă mamaia?

-Eu m-am aia, tu te-ai aia, ei s-au aia…

VEZI ȘI: BANC | Bulă este cel mai norocos om din lume

BANCUL ZILEI | Infidelitate feminină

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