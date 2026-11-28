Este sâmbătă, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Soțul aflat în delegație, îi scrie soției un mail:

-Dragă, nu există femeie mai grozavă în pat decât tine, pe lumea asta!

Aseară m-am convins încă o dată!

Alte bancuri haioase

Cafeaua perfectă

Cum trebuie să fie cafeaua, ca să fie considerată bună?

– să fie fierbinte, ca fata înainte de …

– să fie dulce, ca fata după…

– să fie neagră, ca maică-sa după ce a aflat…

Bulă și Insula Iubirii

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:

– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?

– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

Soția și soțul

Soția îl întreabă pe soț:

— Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?

— Nu, iubirea mea!

— De ce? Nu-ți place căsnicia?

— Ba da, dar nu cred că aș mai avea noroc de două ori!

Soția se încruntă și continuă:

— Și dacă totuși te-ai recăsători, ai lăsa-o să poarte hainele mele?

— Sigur că nu!

— Dar să conducă mașina mea?

— Nici vorbă!

— Dar să joace golf cu crosele tale?

— Nu, dragă… ea e stângace!

Bulă și viața de bărbat însurat

– Bulă, cum este să fii bărbat însurat?

– Super tare, mă simt de parcă aș fi din nou în liceu.

– Adică?

– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…

VEZI ȘI: BANC | „Bulă, ai o nevroză endogenă”

BANCUL ZILEI | Importanța gramaticii într-o relație