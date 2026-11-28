Iulia Vântur este cunoscută ca prezentatoare TV, însă după ce s-a mutat în India, viața ei profesională a luat o nouă direcție. Vedeta și-a descoperit pasiunea pentru muzică, a început o carieră în industria muzicală indiană și a reușit aibă un succes considerabil. Deși locuiește departe de țară, aceasta păstrează o legătură strânsă cu România și revine ori de câte ori are ocazia.

În România, Iulia Vântur era una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV, devenind cunoscută publicului larg mai ales datorită emisiunii „Dansez pentru tine”, difuzată la Pro TV. Ulterior, viața ei a luat o turnură neașteptată, după ce s-a mutat în India, a lăsat televiziunea în urmă și a început un nou capitol în industria muzicală.

Cum a început Iulia Vântur să cânte

Debutul său muzical a avut loc în 2016, când a colaborat cu artistul indian Himesh Reshammiya pentru piesa „Every Night and Day”. Melodia a făcut parte din albumul acestuia și a reprezentat o provocare importantă pentru Iulia Vântur, care a trebuit să interpreteze versuri atât în engleză, cât și în hindi.

Drumul ei în muzică a început însă într-un mod neașteptat, datorită unui colind românesc. Artista a povestit recent că momentul în care a fost rugată să interpreteze o melodie românească a făcut-o să aleagă „La Bethleem colo-n jos”. De atunci, sărbătorile de iarnă au o semnificație aparte pentru ea, mai ales că obișnuiește să le cânte colinde părinților în fiecare an.

„Datorită unui colind am început să cânt, de fapt, în India. Călătoria mea în muzică în India a început în felul ăsta, pentru că la un moment dat m-au rugat să cânt o piesă română și m-am gândit doar la acest colind, „La Bethlehem Colo-N Jos”. Și cu atât mai mult este special că le cânt părinților mei colinde de Crăciun în fiecare an, indiferent de locul în care sunt”, a declarat Iulia Vântur pe Instagram.

Anul acesta, Iulia Vântur pregătește o surpriză pentru publicul din România. Andra a anunțat că o va avea invitată specială în turneul său de colinde, „Vestire”. Cele două artiste vor cânta pentru prima dată împreună, iar fosta prezentatoare TV este extrem de încântată de această experiență.

„Oricât de departe ne-ar purta viața, colindele au darul de a ne aduce mereu acasă. Mă bucur tare mult să vă anunț că Iulia Vântur va fi alături de mine în turneul „Vestire”. Va fi pentru prima dată când vom cânta împreună și abia aștept să trăim această emoție! Știu cât de mult iubește această perioadă a anului și câtă bucurie îi aduce fiecare întoarcere acasă. Draga mea Iulia, mă bucur că anul acesta colindele ne aduc împreună și că vom împărtăși cu atâția oameni emoția și frumusețea sărbătorilor românești!”, a declarat Andra.

Iulia Vântur a ajuns direct de la aeroport la repetiții, unde a fost impresionată de orchestră și de oportunitatea de a împărți scena cu Andra, pe care o apreciază foarte mult.

„Mi se pare incredibil, îți spun sincer. Am intrat în sala de repetiții și eram foarte voioasă, curajoasă. Știi că vin de la aeroport, direct, și eram pregătită să vin să cânt cu Andra. Am intrat și am văzut orchestra și am simțit cum mi se moaie picioarele dintr-o dată. E o experiență cu totul nouă pentru mine, dar sunt niște muzicieni pe care îi admir cu tot sufletul meu și mă bucur că am această ocazie specială de a cânta împreună cu ei și cu Andra, pe care o iubesc foarte mult”, a spus și Iulia Vântur.

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