Vedeta de la PRO TV care a vizitat-o pe Iulia Vântur în India: ”Nu știam la ce să mă aștept”

Vedeta de la PRO TV care a vizitat-o pe Iulia Vântur în India: ”Nu știam la ce să mă aștept”
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Iulia Vântur/ sursa foto: colaj CANCAN
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În ultimele zile, au apărut numeroase speculații potrivit cărora PRO TV pregătește revenirea emisiunii „Dansez pentru Tine”. Suspiciunile au fost întărite după ce s-a creat un cont oficial al show-ului în mediul online. Printre numele care se vehiculează că ar modera emisiunea ar fi Iulia Vântur. 

Numele ei a fost pe buzele tuturor în ultima vreme, iar acum este din nou în centrul atenției. Andreea Esca, celebra prezentatoare TV și fiica sa, Alexia Eram, au vizitat-o în India. Acestea au petrecut timp împreună și nu au ezitat să se afișeze pe rețelele de socializare. În plus, vedeta de la PRO TV a scris un mesaj impresionant pe pagina sa de Instagram, cu ocazia călătoriei speciale. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Iulia Vântur, alături de Andreea Esca și Alexia Eram

Andreea Esca, Alexia Eram și Iulia Vântur s-au revăzut în aeroport, acolo unde artista le aștepta pe cele două. Acestea au petrecut timp împreună, au vizitat și s-au distrat. Fiica prezentatoarei TV s-a arătat entuziasmată de ceea ce i-a oferit Mumbaiul și a recunoscut că este pentru prima dată când ajunge în India.

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Mai mult, a făcut o referire și la Asia Express, show-ul la care a fost alături de fratele său, Aris, deoarece a avut parte de multe experiențe uimitoare. Tânăra a rămas impresionată de faptul că oamenii cu posibilități materiale reduse le-au dăruit tot ce era mai bun și frumos.

„Prima oară în India și, sincer, nu știam la ce să mă aștept. O țară a contrastelor, cu locuri superbe, clădiri impresionante, culori și costume spectaculoase, dar și multă sărăcie, suferință… E un loc care te surprinde la fiecare pas și te face să realizezi cât de diferite pot fi lumile în care trăim. Mi-a amintit de America Express, cumva. Și m-a impresionat același lucru: cum cei săraci dau din puținul pe care îl au și altora. După tips & tricks-urile mele pentru Paris, let’s get back to India! Am aterizat în Mumbai și am multe să vă povestesc”, a scris Alexia Eram, pe Instagram.

Alexia Eram, Iulia Vântur și Andreea Esca/ sursa foto: social media

Alexia Eram, Iulia Vântur și Andreea Esca/ sursa foto: social media

Andreea Esca, despre India

Nu este prima dată când Andreea Esca ajunge în India. Prezentatoarea TV a mai avut ocazia să meargă la New Delhi, după Revoluție, drept reporter.

„Am decis să-i mai dau o șansă Indiei, după 32 de ani. Deși și acum merg cu treabă! Prima dată am fost reporter, cu ocazia primului zbor direct București – New Delhi, de după Revoluție. Acum particip, ca în fiecare an, la lansarea iconicului calendar Pirelli”, a povestit Andreea Esca.

Totodată, ea a vorbit despre puținele diferențe pe care le-a sesizat. Aceasta a precizat că nu vede foarte multe schimbări în acești 30 de ani, însă rămâne de fiecare dată uimită de India. Pe de altă parte, vedeta de la PRO TV a povestit ce a vizitat împreună cu fiica ei, dar și cu Iulia Vântur.

„India este țara marilor contraste în continuare! Nu-mi pare nimic schimbat față de acum 30 de ani. Un miliard și jumătate de cetățeni care trăiesc între case de sute de milioane de euro, palate istorice cu arhitecturi deosebite, bijuterii cu pietre prețioase, mătăsuri, cașmir și o masă caldă oferită de către un templu religios. Are însă farmecul ei! Iar pentru noi cred că este un motiv în plus să fim recunoscători pentru tot. Azi am vizitat cu Alexia Eram Muzeul Național de Artă Modernă și am cunoscut niște oameni minunați, prieteni ai Iuliei Vântur, care ne-au povestit multe despre televiziune, Bollywood și nu numai. Mâine plecăm «ca fetele», să descoperim și alte zone ale Indiei”, a mai adăugat ea.

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