Cum s-au cunoscut Laura Calafeteanu și Alessandro Safina, de fapt. Pare un scenariu de film!

Laura Calafeteanu a vorbit despre povestea de iubire pe care a trăit-o alături de tenorul Alessandro Safina. La Dan Capatos Show, aceasta a rememorat începuturile relației și momentul în care a aflat că va deveni mamă. Laura susține că sarcina a schimbat dinamica dintre ei, din cauza temerilor artistului. Cei doi au împreună un băiat, Cristi, pe care se pare că Laura îl crește singură. Deși aceasta spune că are nevoie de ajutor din partea tatălui, mai ales datorită faptului că fiul lor ar avea probleme de sănătate. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Povestea lor de dragoste a început ca într-un film. Femeia spune că l-a remarcat pe artist la un concert, apoi l-a căutat pe Facebook. O conversație firească a dus, în cele din urmă, la invitația care le-a schimbat viețile. Vezi emisiunea integrală aici!

„A avut un concert în 2008 sau 2009, dacă îmi amintesc bine, la Sala Palatului. A avut un impact destul de mare asupra mea, dar nu am avut șansa să interacționăm. Totul s-a rezumat la savurarea unui concert și atât. După prima melodie, din ultimul rând am ajuns în primul rând, cam atât de mult m-a fascinat. În 2013, cineva a postat pe Facebook melodia lui celebră, «Luna», și mi-am amintit de el. L-am căutat, ne-am împrietenit, am avut o discuție frumoasă, firească, iar după două luni și-a făcut curaj și m-a invitat la Istanbul. Acolo pot să zic că a fost începutul poveștii noastre. Am avut o relație frumoasă, fericită. Chiar îmi amintesc cu bucurie de acea perioadă. Știu că fix la un an am rămas însărcinată cu Cristi. A fost o sarcină dorită, dar nu programată. Ne-am făcut planuri de viitor, ca orice cuplu îndrăgostit, că vom avea un copil.”

Cum a reacționat Alessandro Safina când a aflat că va deveni tată

Potrivit Laurei, situația s-a schimbat după ce a aflat că va deveni mamă. Alessandro Safina avea deja un băiat dintr-o relație anterioară, diagnosticat cu o formă mai gravă de autism. Femeia spune că teama tenorului de a avea încă un copil cu probleme a influențat relația lor. Laura susține că artistul spusese că și-ar mai dori un copil.

„Tocmai că noi discutasem despre posibilitatea de a avea un copil și el își manifestase dorința. Spunea cât de mult s-ar bucura să aibă această oportunitate. Alexandru și-a schimbat total percepția. Frica lui de a nu avea încă un copil cu probleme a afectat relația noastră, dar a fost ceva temporar. Până la urmă, eu mi-am asumat decizia de a păstra copilul. S-a născut, l-a recunoscut, iar când Alexandru a interacționat prima oară cu Cristi, s-a îndrăgostit iremediabil de copil. Primii trei-patru ani din viața copilului au fost frumoși. A fost un tată implicat. Primul semn a fost că cel mic, la vârsta de doi-trei ani, nu vorbea. Cânta melodii cap-coadă, dar nu spunea niciun cuvânt, nu spunea «mama», nu spunea «tata». Pentru Alexandru era deja un semn de îngrijorare. Dar, neavând alte testări, a spus: «Lasă că e băiețel, vorbește mai târziu». Din păcate, cu trecerea timpului, semnele erau din ce în ce mai vizibile. Nu pot să înțeleg pe deplin durerea pe care o simte sau o retrăia. Asta mi-a și reproșat și consider că, în momentul de față, este supărat pe mine că l-am făcut să retrăiască acest lucru.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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