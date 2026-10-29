Motivul real pentru care Laura Calafeteanu și Alessandro Safina s-au despărțit: ”Mergeam pe ascuns la doctori”

Laura Calafeteanu a făcut noi dezvăluiri despre relația cu tenorul Alessandro Safina. La Dan Capatos Show, aceasta a explicat ce a determinat-o să plece de lângă acesta. Femeia susține că a încercat mult timp să gestioneze situația discret, pentru a-l proteja pe tatăl copilului său. Însă, în cele din urmă, a ales să își prioritizeze fiul, Cristi. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

Potrivit Laurei, despărțirea nu a venit din senin. Aceasta spune că tensiunile deveniseră tot mai greu de suportat. În plus, susține că fiul lor resimțea conflictele dintre părinți. Laura a declarat că atmosfera tensionată îi agrava manifestările asociate autismului. Vezi emisiunea integrală aici!

„În primii ani m-am comportat destul de confuză și șocată de ceea ce trăiam. Cumva, tot ce făceam era pe ascuns, ca să îl protejez pe Alessandro. Eu mergeam pe ascuns la doctori, la consultații, la terapii. Voiam să nu îi accentuez starea de depresie. Am rezistat așa vreo doi ani, până când am hotărât că trebuie să plec și să îmi prioritizez copilul. Acesta a fost motivul despărțirii. Tensiunea devenea din ce în ce mai insuportabilă. Orice conversație banală se termina cu o ceartă. Cristi simțea toată tensiunea asta și se manifesta prin ticuri și stereotipii. Simptomele din spectrul autismului se agravau. Alessandro nu cred că a înțeles nici în ziua de azi care a fost motivul plecării mele. A considerat-o o trădare. El se simte cel abandonat. Nu a înțeles de ce am plecat așa brusc.”

Avocata Laurei Calafeteanu, despre felul în care Alessandro Safina ar interpreta despărțirea

Delia Terzi, avocata Laurei, a intervenit în discuție și a explicat cum ar fi ajuns tenorul să interpreteze situația. Potrivit avocatei, Alessandro ar fi rămas atașat propriei versiuni asupra evenimentelor.

„Oamenii trăiesc diferit aceeași realitate. Fiecare o percepe în mod diferit. Odată ce ajungi să îți însușești o anumită interpretare, foarte greu ești dispus să ți-o schimbi. Îți trebuie disponibilitate, în primul rând. Cred că această disponibilitate nu există din partea lui. El și-a făcut un film de la început până la sfârșit. Este un film cu episoade. Nu este dispus să accepte că poate unele episoade nu le-a văzut integral. Din ce am văzut eu în dosar și din ce a rezultat din probe, tiparul folosit față de Cristi este identic cu cel folosit față de primul copil. Asta s-a întâmplat atunci când lucrurile au ajuns litigioase cu fosta soție. Sunt două procese în două țări diferite, trase la indigo. Percepția generală poate fi că problema vine de la el. Totuși, medical, această concluzie poate să nu aibă nicio relevanță. Este posibil ca el să se fi gândit că oamenii îl vor privi diferit după ce află povestea.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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