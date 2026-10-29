Apelul telefonic care schimbă scenariul morții Mădălinei Apostol! Cătălin Grozavu, mărturisiri neașteptate despre tragedie

Apar noi informații cutremurătoare în cazul morții Mădălinei Apostol! Cătălin Grozavu, bărbatul alături de care aceasta are o fetiță, a vorbit despre un apel telefonic efectuat de Mădălina. Potrivit informațiilor discutate la Dan Capatos Show, vedeta și-ar fi sunat mama cu aproximativ o săptămână înainte de tragedie. Mesajul transmis atunci ar fi putut ridica semne de întrebare, însă familia nu ar fi cunoscut detaliile la momentul respectiv. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Cătălin Grozavu a confirmat că a aflat despre acest apel, însă abia după tragedia frumoasei brunete. Grozavu a declarat că mama Mădălinei ar fi păstrat confidențialitatea discuției, la rugămintea fiicei sale. Vezi emisiunea integrală aici!

„Din păcate, a rugat-o pe mama ei să nu spună nimănui și n-a spus. Ea credea, probabil, că nu se ajunge aici. O fi zis: «Trebuie să fiu lângă fata mea, să nu spun exact, să nu spun la modul să vadă că sunt alături de ea». Nu poți acum să faci proces de intenție nici mamei. Cu siguranță n-a vrut așa ceva. Ea a zis să țină secretul, ca să fie confidenta ei, necrezând că se întâmplă asta. Eu, față de Dumnezeu și față de orice om, nu știu cine a fost mai apropiat. Eu am fost acolo, trup și suflet, cu absolut orice. N-a contat absolut nimic, niciun ban, nicio chestie, nimic.”

Cătălin Grozavu spune că problemele Mădălinei s-ar fi agravat în ultimii ani

În cadrul discuției, Raluca Podea, o fostă prietenă de-a Mădălinei, a spus că bănuiește ca aceasta să fi avut probleme încă din 2018. Cătălin Grozavu a precizat că problemele nu ar fi devenit evidente încă de atunci. Potrivit lui, situația s-ar fi agravat mai ales în ultimii patru-cinci ani.

„Acum opt ani, cu siguranță nu era așa Mădălina. Problemele s-au agravat în ultimii ani. Dacă mă întrebi pe mine, în ultimii patru-cinci ani. În 2018, cu siguranță nu erau probleme de genul ăsta, pentru că noi vorbeam. Era un om care ținea foarte mult în ea. Probabil că asta e. Nu știu ce să zic. Toate lucrurile, când le ții atât de mult, la un moment dat explodează, să zic așa. Ea îmi spunea și mie: «Tu nu vezi că sunt cuminte? Vezi că fac tot ce ți-am promis?». Își dorea foarte mult să trăiască.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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