EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Show-ul dedicat dinamoviștilor vine cu cele mai noi informații pentru fanii „câinilor”

Exclusiv Dinamo, ediție nouă, JOI, de la 16:45. Cătălin Mureșanu îl are invitat pe Andrei Trifan, redactor șef ProSport.

Discutăm și dăm calificativele pentru elevii lui Nuno Campos după victoria la scor din Cupa României și oferim contextul informației de ultimă oră: Florin Răducioiu se întoarce la Dinamo!

Episodul în care fostul mare atacant a fost umilit de Cristi Borcea și culisele mutării pe care acționarii au pus-o în aplicare la meciul cu Chindia.

Începând cu 16:45 aflați cele mai noi informații legate de Dinamo.

Azi, miercuri, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.