Mama fotbalistului Andrei Petrache este sfâșiată de durere după ce fiul ei a fost găsit mort. Ce mesaj a publicat

Tragedie fără margini pentru familia lui Andrei Petrache. Tânărul fotbalist, care fusese dat dispărut la începutul lunii octombrie și căutat timp de aproape o lună de rude și apropiați, a fost găsit decedat în București. Vestea a provocat un val de emoție în rândul celor care l-au cunoscut, iar mama sa a transmis un gest simbolic de doliu în memoria fiului.

Andrei Petrache, fost jucător al Rapidului, a fost găsit fără viață în zona Casa Radio din București, după săptămâni întregi în care familia a sperat că acesta se va întoarce acasă. La scurt timp după aflarea veștii, mama sa a publicat pe rețelele de socializare o imagine reprezentativă de doliu, în semn de omagiu pentru fiul ei.

Durerea unei mame după moartea fiului său

Dispariția lui Andrei Petrache a fost semnalată la începutul lunii octombrie, când familia a alertat autoritățile și a lansat numeroase apeluri publice pentru găsirea tânărului. În tot acest timp, mama lui a continuat să spere că va primi un semn din partea băiatului său și că acesta se va întoarce acasă.

Cu puțin timp înainte ca trupul neînsuflețit al tânărului să fie descoperit, femeia îi transmisese un mesaj emoționant pe rețelele sociale, rugându-l să revină lângă familie.

„ANDU MEU, fiecare zi e mai dureroasă, mai distrugătoare! Toți te căutăm și așteptăm un semn de la tine! Doar acasă, împreună, putem rezolva orice problemă. Vino, ANDU MEU!”, a transmis mama lui Andrei Petrache.

După confirmarea decesului, aceasta a ales să publice o imagine de doliu, iar postarea a fost rapid inundată de mesaje de condoleanțe și de susținere din partea celor care au aflat despre tragedie.

Cauza decesului este în continuare investigată

În prezent, circumstanțele în care și-a pierdut viața Andrei Petrache nu au fost stabilite oficial. Anchetatorii urmează să desfășoare cercetările necesare pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs tragedia.

Descoperirea trupului neînsuflețit a pus capăt săptămânilor de incertitudine și căutări, însă a adus o durere imensă familiei și apropiaților, care au sperat până în ultimul moment că tânărul va fi găsit în viață.

Mesaj emoționant din partea Rapidului

Vestea morții lui Andrei Petrache a generat reacții și în lumea fotbalului. Fostul sportiv a făcut parte din echipa Rapid, iar cei care l-au cunoscut în cadrul clubului au transmis public un mesaj de regret și recunoștință pentru contribuția sa.

„Ai fost o cărămidă importantă la temelia proiectului nostru, încă din momentul în care am pornit la drum cu echipa de fotbal. Prin implicarea, devotamentul și pasiunea ta, ai contribuit la construirea acestei echipe și la formarea unei familii care va păstra mereu vie amintirea ta”, e o parte din mesajul transmis de Asociatia Clubul Sportiv Rapid Frumosii Nebuni ai Giulestiului pe Facebook.

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