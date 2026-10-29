Am aflat cine este a doua femeie care face amor la Insula Iubirii 2026. Cine cade în ispită, după Bibi

Am aflat cine este a doua femeie care face amor la Insula Iubirii 2026. Cine cade în ispită, după Bibi
Insula Iubirii
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După ce imaginile cu Bianca Iotu şi Narcis Bujor au zguduit deja sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, un nou cuplu pare să fie foarte aproape de a trece toate limitele. Indiciile din cel mai recent episod îi au în prim-plan pe Claudia Ion și ispita Eduard Vlădescu, iar fanii sunt convinși că urmează un nou moment incendiar în Thailanda.

Sezonul 10 din Insula Iubirii continuă să livreze surprize, iar atenția telespectatorilor s-a mutat rapid asupra Claudiei Ion. Concurenta, care a intrat în competiție alături de Ionuț Mocăniță pentru a-și testa relația, pare să dezvolte o apropiere din ce în ce mai evidentă față de ispita Eduard Vlădescu. Mai mult, imaginile difuzate recent au alimentat speculațiile că ea ar putea fi următoarea concurentă care cedează complet tentației.

Apropierea dintre Claudia și Eduard devine tot mai evidentă

Claudia Ion, în vârstă de 25 de ani, activează în domeniul beauty și a intrat în emisiune după aproape trei ani de relație cu Ionuț Mocăniță. Cei doi au declarat că au acceptat experiența din Thailanda pentru a afla dacă povestea lor de dragoste are șanse reale pe termen lung.

Numai că, de la primele ediții, telespectatorii au observat o chimie tot mai puternică între Claudia și Eduard Vlădescu, una dintre ispitele masculine ale sezonului. Pilot de profesie, acesta lucrează pentru o companie aeriană din Emiratele Arabe Unite și a devenit rapid unul dintre cei mai comentați bărbați din emisiune.

În ultimele zile, Claudia și Eduard au petrecut tot mai mult timp împreună, iar alegerea concurentei de a-l prefera pe pilot în detrimentul altor ispite a fost remarcată inclusiv de participanții din vilă. Apropierea dintre cei doi a devenit unul dintre subiectele centrale ale sezonului.

Detaliul care i-a pus pe jar pe telespectatori

În mediul online, fanii emisiunii au analizat la sânge imaginile difuzate. Un cadru în care apare un pat decorat într-un stil specific camerelor de hotel, inclusiv cu celebra lebădă realizată din prosoape, a aprins imediat imaginația publicului.

Foto: Captură Antena Play

Deși producătorii nu au confirmat oficial ce se întâmplă în acea secvență, mulți telespectatori sunt convinși că momentul îi are în centru pe Claudia și Eduard.

În acest context, numele concurentei este vehiculat tot mai des drept cel al celei de-a doua femei care ajunge să facă amor în cadrul sezonului, după Bibi.

Claudia Ion şi Eduard Vlădescu

Până în prezent, imaginile difuzate nu oferă o confirmare clară, însă montajul și apropierea constantă dintre cei doi au fost suficiente pentru a genera un val uriaș de comentarii pe rețelele sociale.

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