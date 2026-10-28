Cum arată femeia care îi va deveni soție lui Alin Alexuc! Sportivul de la Asia Express are o relație de 12 an

Cum arată femeia care îi va deveni soție lui Alin Alexuc! Sportivul de la Asia Express are o relație de 12 an
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Alin Alexuc, unul dintre concurenții emisiunii Asia Express, trăiește de mai bine de un deceniu o poveste de dragoste discretă. Sportivul formează un cuplu cu Antonia, femeia alături de care și-a construit o relație solidă, iar cei doi au făcut deja un pas important spre căsătorie. Deși este o figură cunoscută în lumea sportului, luptătorul preferă să își păstreze viața sentimentală departe de curiozitatea publicului.

Participarea la Asia Express l-a adus pe Alin Alexuc în atenția unui public mult mai larg, însă puțini dintre cei care îl urmăresc pe micul ecran cunosc detalii despre viața sa personală. Dacă în competițiile sportive și-a demonstrat de-a lungul anilor ambiția și determinarea, în plan sentimental, acesta a ales să păstreze discreția și să își trăiască relația departe de lumina reflectoarelor.

Cine este Antonia, femeia alături de care Alin Alexuc își dorește să ajungă la altar

Sportivul este împreună cu Antonia de aproximativ 12 ani, iar povestea lor de iubire a rezistat în timp, în ciuda programului solicitant pe care îl presupune performanța sportivă. Antrenamentele, competițiile și deplasările frecvente nu au fost obstacole în calea relației lor, iar cei doi au continuat să își construiască viitorul împreună.

Unul dintre momentele în care Alin Alexuc a ales să împărtășească o parte din universul său sentimental a fost atunci când a publicat o fotografie alături de Antonia, cu ocazia unei zile speciale pentru aceasta. Mesajul său afectuos a scos la iveală latura sensibilă a sportivului și a arătat cât de importantă este partenera sa în viața lui.

Alin Alexuc și partenera sa/foto: social media

Relația celor doi nu se rezumă doar la anii petrecuți împreună. Alin Alexuc a cerut-o în căsătorie pe Antonia, iar aceasta este logodnica sa, nu doar partenera alături de care își împarte viața de zi cu zi. Astfel, după mai bine de un deceniu de relație, cei doi se pregătesc pentru un nou capitol.

”Nu este iubita mea… este logodnica mea. Ea se numește Antonia și suntem de aproape 12 ani împreună. Din punctul acesta de vedere, mă consider norocos pentru că, în ciuda programului de sportiv, a plecărilor, a distanței, ea mi-a fost mereu alături, în toate momentele importante, grele sau frumoase din viața mea. Avem planuri mari împreună, dar, ca și în sport, lucrurile frumoase se fac în liniște. Desigur că mă văd și tătic, iar pe ea o văd o mămică foarte bună și cred că ne vom descurca de minune împreună”, a spus Alin Alexuc, potrivit viva.ro.

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