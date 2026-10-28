Răzvan Kovacs a făcut anunțul după întâlnirea cu Ema Oprișan. Ce se întâmplă cu divorțul lor

Răzvan Kovacs a făcut anunțul după întâlnirea cu Ema Oprișan. Ce se întâmplă cu divorțul lor
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Ce a spus Răzvan Kovacs despre divorțul de Ema Oprișan / Sursa foto: Antena 1
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Despărțirea dintre Răzvan Kovacs și Ema Oprișan se dovedește mai complicată decât părea inițial. Deși cei doi au decis să pună capăt căsniciei și au început demersurile necesare pentru divorț, fostul concurent de la Insula Iubirii preferă să nu considere separarea încheiată până când toate formalitățile vor fi rezolvate.

După o relație marcată de momente dificile, cei doi au ajuns la concluzia că este momentul să meargă pe drumuri separate. La început, atât Ema Oprișan, cât și Răzvan Kovacs au lăsat de înțeles că își doresc să păstreze o legătură civilizată, mai ales că au împreună doi copii. Cu toate acestea, procesul de separare nu a fost lipsit de neînțelegeri.

Cei doi s-au prezentat la notar pentru a începe procedura de divorț și au primit termenul legal de o lună. Cu toate acestea, DJ-ul nu se grăbește să privească situația cu optimism, având în vedere că au mai existat tentative de despărțire care nu s-au concretizat.

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Răzvan Kovacs a explicat că preferă să aștepte finalizarea tuturor etapelor înainte de a considera că mariajul său a ajuns definitiv la final. Acesta a recunoscut că, în trecut, lucrurile au luat o altă turnură, deși ambii parteneri păreau hotărâți să se despartă.

„Vreau să lămuresc chestia aceasta, dar, din păcate sau din nefericire, pentru că am mai trecut prin situația asta de a pune actele de divorț, prefer să păstrez pentru mine bucuria asta până când se va întâmpla”, a declarat Răzvan Kovaks pentru Spynews.

sursă foto: social media

Divorțul dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs nu s-a finalizat

Mai mult, discuțiile purtate prin intermediul avocaților au complicat situația și au împiedicat încheierea procedurilor la momentul respectiv. Potrivit fostului concurent, au existat mai multe aspecte care au necesitat clarificări înainte ca cei doi să poată merge mai departe pe drumuri separate.

„Până acum nici nu am vrut să mă bucur prea tare, pentru că ne-am dorit-o amândoi, cu siguranță, dar uite că până acum s-a mai întâmplat o dată și nu s-a ajuns la final. Am avut niște discuții prin avocată, am avut tot felul de povești până în punctul ăsta. Așa că, în momentul în care o să se definitiveze, odată ce încercăm să terminăm tot ce avem de terminat între noi, o să vedem”, a mai spus fostul concurent de la Insula Iubirii.

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