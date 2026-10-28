Cum arată viața de familie a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan la Șușani. Imagini cu cei trei băieți

Cum arată viața de familie a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan la Șușani. Imagini cu cei trei băieți
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Adela Popescu şi Radu Vâlcan
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Radu Vâlcan a profitat de vacanța copiilor pentru a petrece câteva zile la Șușani, locul care a devenit refugiul familiei sale. Prezentatorul TV le-a arătat urmăritorilor imagini cu cei trei băieți ai săi, surprinși în timp ce se bucurau de experiențele simple ale vieții la sat.

În perioada liberă dedicată copiilor, Radu Vâlcan a ales să lase agitația orașului deoparte și să meargă alături de cei trei fii la casa construită împreună cu Adela Popescu la Șușani. Cei mici au fost filmați în timp ce se plimbau cu căruța și explorau împrejurimile, părând să se bucure din plin de vacanță.

Vacanță la țară pentru cei trei băieți ai lui Radu Vâlcan

Pe contul său de socializare, prezentatorul de la Insula Iubirii a publicat imagini din timpul escapadei la țară și a făcut o glumă despre alegerea copiilor săi.

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„Este vacanța copiilor. I-am întrebat: Unde vreți să mergem, la țară sau la țară? Au ales la țară. Și, culmea, au decis bine. Pentru că aici au somon în crustă de muștar, paste carbonara, salată cu fructe de mare, chiar și…apă curentă”, a scris Radu Vâlcan, pe TikTok.

De când au finalizat lucrările la proprietatea din Șușani, Radu Vâlcan și Adela Popescu aleg frecvent să își petreacă timpul liber acolo, alături de familie și de prieteni apropiați.

Casa de la Șușani, locul unde familia se retrage ori de câte ori are ocazia

Într-o declarație oferită recent, prezentatorul a explicat că atmosfera din sat și comunitatea locală reprezintă unele dintre motivele pentru care revine atât de des la Șușani.

„Când stau acolo cu oamenii din sat, care știu cine suntem, dar sunt atât de calmi, este ceva absolut senzațional. În plus, mai vin pe la noi și prieteni, vin Fodorii și alți oameni dragi. Suntem mereu înconjurați de prieteni, la câteva zile mai vine cineva. Ne simțim foarte bine, iar faptul că toți își doresc să revină acolo arată că este un loc într-adevăr special și primitor”, declara Radu Vâlcan.

Familia nu duce lipsă de companie atunci când ajunge în sat, deoarece rudele și prietenii apropiați le trec frecvent pragul, transformând fiecare vizită într-o ocazie de relaxare și socializare.

De ce au ales Radu Vâlcan și Adela Popescu să construiască o casă la sat

Anul trecut, Adela Popescu a explicat că decizia de a construi o locuință la Șușani a fost motivată în primul rând de dorința de a le oferi copiilor contact direct cu viața autentică de la țară și cu tradițiile satului românesc.

„De ce casă de vacanță la Șușani? Noi suntem deja foarte mulți și nu prea mai încăpem în casa părintească. Pentru că avem trei copii și ne dorim să își petreacă măcar vacanțele la sat. Pentru că dacă făceam o casă în apropiere de București, într-un loc în care oamenii își fac case de vacanță, am fi mers într-un loc «steril», impersonal poate. Chiar dacă din punct de vedere al investiției ar fi fost o idee mai bună.

Noi vrem că ăștia mici, cât încă mai sunt mici, să petreacă cât mai mult timp într-un loc cu «viață» în el. Cu legi proprii. Cu activități care se schimbă în funcție de anotimp. Cu semănat, arat, plivit, cules de struguri, adunat de prune. Cu ore pentru luat lapte când se întoarce vaca de la păscut, cu căutat cuibarul de ouă. Cu certuri între vecini, cu pomeni”, a explicat actrița pe Instagram.

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