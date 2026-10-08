Adela Popescu, aniversare cu emoții la 40 de ani! Declarația făcută de vedetă

Adela Popescu, aniversare cu emoții la 40 de ani! Declarația făcută de vedetă
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Adela Popescu și-a celebrat ziua de naștere / Sursa foto: Social media
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Zi specială pentru Adela Popescu! Actrița a schimbat prefixul, întrucât a împlinit vârsta de 40 de ani. De altfel, momentul nu putea trece fără o declarație emoționantă din partea soțului său. Radu Vâlcan i-a dedicat un mesaj public, în care i-a transmis cât de importantă este pentru el.

Deși aniversarea a fost marcată în avans, programul aglomerat al vedetei nu i-a împiedicat pe cei apropiați să continue seria urărilor și să îi facă ziua cât mai frumoasă.

Omul de televiziune i-a făcut o declarație de dragoste soției sale chiar de ziua ei. Prezentatorul a publicat pe Instagram o fotografie romantică în care apare alături de Adela Popescu, sărutându-se. Tot pentru această ocazie, Radu și-ar fi dorit să îi pregătească o surpriză, însă agenda încărcată a actriței i-a dat planurile peste cap.

Radu Vâlcan i-a transmis Adelei Popescu un mesaj special de ziua ei

Ziua în care Adela Popescu a împlinit 40 de ani a venit cu o declarație romantică din partea soțului său. Radu Vâlcan a ales să marcheze momentul în mediul online și i-a dedicat actriței câteva rânduri pline de afecțiune. Mesajul a fost însoțit de o fotografie în care cei doi împărtășesc un moment tandru.

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Prezentatorul a pus accent pe calitățile care, spune el, o fac pe soția sa să fie o sursă de inspirație pentru cei din jur și i-a transmis că își dorește să rămână aceeași persoană veselă și generoasă.

„La mulți ani, iubirea mea! Nu-ți voi spune cât de mult te iubesc. O știi deja. Doar atât: să rămâi o inspirație, să ne hrănești în continuare cu râsul tău și să ne fii mereu un exemplu prin altruismul tău! Te iubesc!”, a scris Radu Vâlcan pe Instagram.

Radu Vâlcan a postat un mesaj emoționant de ziua Adelei / Sursa foto: Social media

Deși aniversarea propriu-zisă este astăzi, Adela Popescu a dat deja startul sărbătorii în urmă cu câteva zile. Actrița și-a strâns prietenii și colegii la o petrecere în cadrul căreia i-au fost alături oameni importanți din proiectele sale recente.

Printre invitați s-au aflat colegii din distribuția filmului „3 zile în septembrie”, dar și actori și membri ai echipei serialului „Fără Urmă”, producție în care vedeta este implicată în prezent. La petrecere au venit și nume cunoscute din showbiz, printre care Cabral, Gina Pistol și Pavel Bartoș.

Adela Popescu, fără regrete la 40 de ani

Ajunsă la un nou capitol al vieții, Adela Popescu privește împlinirea vârstei de 40 de ani cu multă liniște. Actrița a împărtășit cu urmăritorii săi mai multe fotografii de la petrecerea aniversară și a vorbit deschis despre felul în care percepe această vârstă.

Pentru Adela, anii care au trecut au venit cu experiențe, alegeri și lecții care au ajutat-o să se cunoască mai bine. Vedeta spune că nu privește în urmă cu regret și că este mulțumită de parcursul pe care l-a avut până acum. Nici cifra 40 nu îi provoacă nostalgie sau teamă, chiar dacă reacțiile familiei sale i-au amintit că timpul a trecut.

„Altfel dansezi, te simți, știi cine ești, ce vrei, ce îți place, ce nu îți place, de cine nu îți place. De ce nu îți place. Ce ar trebui să facă/ faci să îți placă. Peste trei zile împlinesc 40 de ani. Pe mine mă lasă rece. Pe părinții mei și pe frații mei, însă, nu. Sunt șocați.

Doar din reacția lor mă prind că s-au adunat ceva ani. Nu simt nicio teamă, nostalgie, ceva diferit. Poate și pentru că sunt destul de împăcată de cum am ales până acum. De cum am făcut eu lucrurile în ritmul meu. Poate de-asta”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.

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Apelul făcut de Adela Popescu în urmă cu puțin timp: „Dacă îl vedeți pe undeva…”

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