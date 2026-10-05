Cum monitorizează Radu Vâlcan casa de la Șușani când este plecat! Adela Popescu a spus tot

Radu Vâlcan e atât de topit după casa din Șușani, încât nici când pleacă nu pare să se desprindă cu totul de ea! Adela Popescu a povestit ce face soțul ei atunci când nu sunt acolo. Se pare că Radu știe cam tot ce mișcă pe proprietate.

Casa din satul în care a crescut Adela a devenit locul preferat al familiei, iar cei cinci au ajuns să petreacă tot mai mult timp acolo. Ba chiar, vara aceasta, Șușaniul a bătut lejer Mykonosul și litoralul la capitolul timp petrecut în familie.

Cum monitorizează Radu Vâlcan casa de la Șușani

Casa a fost terminată anul trecut, iar între timp au mai apărut una-alta de pus la punct. Proprietatea are trei dormitoare, un living mare și o terasă unde Adela, Radu și cei trei băieți își văd liniștiți de vacanță.

Numai că Radu nu pare genul care să închidă ușa și să uite de ea până la următoarea vizită. Dimpotrivă. Adela a povestit cât de prins este soțul ei de tot ce se întâmplă la Șușani.

„Știu că Radu și-ar dori foarte tare ca, la bătrânețe, să se mute acolo definitiv. El e obsedat pur și simplu de Șușani! Îl vezi prin casă cu telecomanda în mână, căci a ajuns să verifice non stop roboții care taie iarba. Îi programează pe telefon. El monitorizează toată casa pe telefon! Cât nu suntem acolo, el știe tot ce se întâmplă, vede orice mișcare.

Nu stă cineva acolo care să păzească efectiv casa și nici nu e nevoie că e mai sus de casa părinților mei. Adică e în aceeași curte, doar situată pe deal. Casa părinților mei e la bază, la drumul principal, iar casa noastră e pe deal, în continuarea curții. Oricum, la cât de mult își dorește el, cred că înainte de bătrânețe ne retragem acolo, nu de alta, dar mai nou verile numai pe acolo stăm. Anul acesta, a fost a doua vară în care noi am stat numai pe la Șușani. Am fost doar vreo patru zile la Mykonos și vreo două la mare la noi. În rest, am stat non-stop acolo”, a spus Adela Popescu, pentru Click!

Practic, Radu și-a făcut un mic centru de comandă în telefon. Pleacă de la Șușani, dar Șușaniul nu pleacă din telefonul lui.

Și nici Adela nu mai are nevoie de prea multe argumente ca să explice de ce familia alege tot mai des casa de la țară. Vara aceasta au stat aproximativ o lună acolo. Cu tot cu copii, cu liniște și cu tot confortul pe care nu îl aveau când mergeau în casa părinților Adelei. Iar pentru Radu pare să fie și mai simplu: cu cât stă mai mult acolo, cu atât îi place și mai tare.

„Se regăsește complet acolo”

Adela a spus că soțul ei este atât de prins de loc, încât uneori îl preferă în locul destinațiilor exotice. Și, sincer, puțini ar pune Șușaniul înaintea unei vacanțe luxoase dacă n-ar avea un motiv serios.

„Nu există cât de mult îi place lui acolo, se regăsește el în spațiul ăla. El e un tip mai introvertit. Chiar mă gândeam că el acum e pe valul ăsta mare și ar putea să meargă în locuri exotice, iar el pleacă la Șușani. Într-un fel e foarte tare că a ajuns în punctul acesta. A fost dorința mea să facem casa acolo, am știut exact ce am vrut și mi-am atins și scopul. Mi-am dorit ca verile copiii să le petreacă mai mult la țară la Șușani, acum cât sunt încă mici. Când vor fi mari, nu vor mai avea aceeași nevoie. Noi puteam să stăm la părinții mei câte o lună, dar nu aveam confortul necesar, în sensul că suntem mulți. Suntem cinci, cât să stăm şi în casa lor?! Acum Radu are tot felul de noi proiecte: trebuie să facă piscină, trebuie să planteze nu știu ce. Avem numai probleme de acest gen”, a mai declarat Adela Popescu.

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