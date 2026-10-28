Un fost jucător de la Rapid, găsit mort după ce fusese dat dispărut. Familia îl căuta de la începutul lunii

O dispariție care a ținut o familie în suspans timp de aproape o lună s-a încheiat cu o veste cutremurătoare. Andrei Petrache, un tânăr fotbalist în vârstă de 26 de ani, a fost găsit fără viață în București, după ce apropiații săi au făcut eforturi îndelungate pentru a-l găsi. Vestea tragică a provocat multă durere în rândul celor care l-au cunoscut, dar și al comunității sportive din care a făcut parte.

Fostul jucător al echipei Rapid Giulești fusese dat dispărut de mama sa pe 2 octombrie, după ce nu s-a mai întors acasă și nu a mai putut fi contactat. Familia a cerut ajutorul autorităților și a făcut apel la oameni pentru a oferi orice informație care ar fi putut contribui la găsirea lui.

Andrei Petrache a fost găsit fără viață

După săptămâni întregi de căutări, trupul neînsuflețit al tânărului a fost descoperit în zona Casa Radio din Capitală. Deocamdată, împrejurările în care s-a produs tragedia nu sunt pe deplin cunoscute, iar cauza morții nu a fost stabilită.

Dispariția lui Andrei a fost cu atât mai greu de suportat pentru familie, cu cât mama sa și-a exprimat public speranța că fiul ei se va întoarce acasă în siguranță. Femeia a transmis un mesaj emoționant în care a vorbit despre dorul imens și suferința provocată de lipsa lui.

„Orice mic amănunt contează enorm pentru familie. Vreau să știe că îl așteptăm lângă noi, că ne este un dor sfâșietor de el și ne rugăm la DUMNEZEU să-l avem cât mai repede în sânul familiei. Andy meu frumos și bun întoarce-te la noi. Nu putem duce povara lipsei tale! TE IUBIM ENORM!”, a scris Camelia Branzelof pe Facebook, în urmă cu o lună.

Moartea fostului fotbalist a fost confirmată și de Asociația clubului sportiv , care i-a adus un omagiu pe rețelele de socializare. Reprezentanții și-au amintit de el ca de un prieten apropiat, un fost căpitan implicat și un om care a contribuit la dezvoltarea echipei încă de la începuturile proiectului.

„Un ultim AHOE!…..pentru tine, Poe! Ne luăm rămas-bun de la un prieten drag, fost jucător al echipei noastre și un camarad de nădejde. Ai fost mai mult decât un coleg, ai fost cel mai implicat căpitan al echipei, un lider adevărat și un om care ne-a oferit prietenie, bucurii și amintiri pe care le vom păstra mereu în suflet. Ai fost o cărămidă importantă la temelia proiectului nostru, încă din momentul în care am pornit la drum cu echipa de fotbal. Prin implicarea, devotamentul și pasiunea ta, ai contribuit la construirea acestei echipe și la formarea unei familii care va păstra mereu vie amintirea ta. Fluierul final a venit mult prea devreme, dar zâmbetul, bunătatea și amintirea ta vor rămâne vii în inimile noastre. Dumnezeu să te aibă în pază și să ofere familiei tale putere și alinare. Vei rămâne mereu unul de-al nostru. Drum lin spre cer, camarade! Nu te vom uita niciodată!”, a transmis Asociația Clubul Sportiv Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Un medic din Cluj a murit la doar 35 de ani, în urma unui infarct. A fost găsit după două zile

La 4 ani de la moartea Anastasiei, fetița lovită pe trecerea de pietoni, șoferița a fost condamnată. Ce sentință a primit