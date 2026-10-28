Ce îi leagă pe Smiley și Pavel Bartoș de 17 ani. Dezvăluiri despre prietenia care a rezistat în timp

Smiley și Pavel Bartoș formează unul dintre cele mai îndrăgite duo-uri din televiziunea românească. Relația lor a depășit de mult granițele unei simple colaborări profesionale, iar în cei 17 ani de când au început să lucreze împreună, cei doi au construit o legătură bazată pe încredere, umor și numeroase experiențe comune. Deși provin din zone artistice diferite, muzica și actoria, personalitățile lor s-au completat încă de la primele întâlniri, iar chimia dintre ei a devenit rapid unul dintre punctele forte ale emisiunilor pe care le prezintă.

Povestea prieteniei lor a început în perioada în care au fost aleși să prezinte „Românii au talent”, show-ul care i-a adus în fața publicului în această formulă. Ulterior, cei doi au continuat să fie asociați cu proiecte importante de televiziune, inclusiv „Vocea României”, unde spontaneitatea și felul în care interacționează au contribuit la atmosfera emisiunii.

Smiley și Pavel Bartoș, de la colegi de platou la prieteni apropiați

Deși se cunoșteau dinainte să devină parteneri de prezentare, apropierea dintre Smiley și Pavel Bartoș s-a produs odată cu începerea filmărilor pentru emisiunea de talente. Primele momente petrecute împreună au fost suficiente pentru ca cei doi să descopere că au un mod asemănător de a privi lucrurile și că se pot înțelege fără prea multe explicații.

În spatele camerelor, relația lor a fost construită treptat, prin deplasări, filmări, evenimente și perioade în care au petrecut mult timp împreună. Un episod care a rămas memorabil pentru amândoi este prima noapte în care au fost nevoiți să împartă aceeași cameră, la începutul colaborării lor.

Situația a devenit amuzantă din cauza diferențelor dintre obiceiurile lor. În timp ce Pavel Bartoș prefera să doarmă în liniște și cu jaluzelele trase, Smiley era obișnuit să adoarmă cu televizorul pornit și cu muzică în fundal. Pe parcursul nopții, fiecare a încercat să adapteze camera propriilor preferințe, fără să știe că celălalt avea să schimbe din nou lucrurile după ce adormea.

„Nu, la prima ședință foto, dacă-ți amintești. Ne-a fost greu în primele 2 minute 38 secunde. După aia, de atunci am devenit prieteni. Cea mai grea a fost prima noapte împreună. A fost foarte haioasă pentru că producătorul ne-a zis: „haideți să vă cunoașteți mai bine, dormiți în aceeași cameră”. Eu sunt obișnuit să dorm cu jaluzelele trase și să fie liniște. El cu muzică. Atunci dădea drumul la televizor, muzică. Când am văzut că adoarme, eu am tras jaluzelele, am stins televizorul. Pe la vreo 5 dimineața, că era vară: „mamă dar ce e lumina asta, de ce e televizorul aprins”? Am stins televizorul, am tras jaluzelele să mă culc. Mă culc, peste o oră iarăși. Pe la 8 iarăși. Zic nu se poate”, a spus Pavel Bartoș.

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