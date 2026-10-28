Ilona Brezoianu, de la câștigătoare la jurată la „Te cunosc de undeva”! Cum a obținut locul în emisiune

Ilona Brezoianu rupe tăcerea despre rolul de jurat la „Te cunosc de undeva”. Actrița a explicat cum a ajuns în emisiune, a vorbit deschis despre veniturile din actorie și a recunoscut că are rate, la fel ca mulți români. Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, aceasta a lămurit și controversele apărute după înlocuirea Andreei Bălan în juriul show-ului.

Prezența Ilonei Brezoianu în juriul emisiunii „Te cunosc de undeva” a stârnit numeroase reacții, mai ales după comentariile apărute în spațiul public privind schimbările din formatul show-ului. Actrița a explicat însă că selecția sa nu a fost rezultatul unei decizii arbitrare, ci a presupus parcurgerea unui proces de casting.

Cum a ajuns Ilona Brezoianu în juriul emisiunii „Te cunosc de undeva”

În cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță, Ilona Brezoianu a ținut să clarifice că nu consideră că a ocupat locul unei alte persoane în juriul emisiunii. Potrivit acesteia, atribuțiile sale au vizat zona de actorie, în timp ce rolul ocupat anterior de Andreea Bălan era asociat coregrafiei.

„Eu am jurizat actorie, am dat o probă. Am spus asta în interviuri ca să se înțeleagă că nu am luat locul nimănui, a fost un casting pentru un nou jurat și s-a nimerit să-l iau eu”, a declarat Ilona Brezoianu.

Actrița a revenit asupra subiectului și a subliniat că alegerea noului jurat a fost una care a ținut de echipa de producție și de procesul de selecție organizat de aceasta.

„Sunt decizii luate de echipele de producție și repet. Am dat o probă”, a mai adăugat actrița.

Ce spune despre veniturile din actorie și proiectele din televiziune

În aceeași discuție, Ilona Brezoianu a abordat și subiectul veniturilor obținute din actorie. Vedeta a explicat că salariile din domeniu sunt decente, însă, în cazul său, activitatea din televiziune contribuie semnificativ la echilibrul financiar.

„Sunt ok plătiți (n.r actorii), dar dacă ar fi cumva să trăiesc doar din salariul de acolo, mi-ar fi mai greu. Adică surplusul din televiziune mă ajută foarte mult, recunosc, cel puțin acum, adică daca ai rate cum am eu… Știu, Cătălin, te așteptai să fiu vedetă și să nu am rate. E, am, să știi. Știi că vedetele adevărate nu au rate”, a afirmat actrița la podcastul „Acasă la Măruță”.

Declarațiile sale vin în contextul în care, de-a lungul timpului, în spațiul public au existat numeroase discuții despre nivelul de salarizare din lumea teatrului și a actoriei.

Ilona Brezoianu a recunoscut că are rate la apartament și la mașină

Actrița nu a evitat nici subiectele personale și a mărturisit că are obligații financiare similare multor români. Ilona Brezoianu a dezvăluit că plătește rate atât pentru apartament, cât și pentru mașină.

În stilul caracteristic, vedeta a făcut și o glumă pe seama duratei creditului pentru locuință.

„Știi când îl plătesc (n. r apartamentul)? Când o să am părul alb”, a spus Ilona Brezoianu în spirit de glumă.

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