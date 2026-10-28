Un medic din Cluj a murit la doar 35 de ani, în urma unui infarct. A fost găsit după două zile

Un medic din Cluj a murit la doar 35 de ani, în urma unui infarct. A fost găsit după două zile
Neeraj Sheoraj
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Comunitatea medicală din Cluj-Napoca este în doliu după moartea fulgerătoare a medicului Neeraj Sheoraj, specialist în medicină internă în cadrul Campusului Medical Regina Maria. Vestea dispariției sale a provocat un val de emoție în rândul colegilor, pacienților și celor care l-au cunoscut de-a lungul carierei.

Potrivit familiei, Neeraj Sheoraj a murit în urma unui infarct miocardic. Medicul a fost găsit decedat în locuința sa după 48 de ore. Decesul a fost anunțat și de reprezentanții clinicii private unde activa, care au transmis un mesaj de condoleanțe și un omagiu emoționant în memoria sa.

Moartea fulgerătoare a medicului a îndoliat comunitatea medicală

Neeraj Sheoraj era medic specialist în medicină internă și activa în cadrul Campusului Medical Regina Maria din Cluj-Napoca. Familia acestuia a precizat că decesul a survenit în urma unui infarct miocardic.

Anunțul morții sale a fost făcut public și de colegii din cadrul clinicii private, care au subliniat impactul pe care medicul l-a avut asupra pacienților și colectivului medical.

„Cu profundă tristețe și recunoștință, ne luăm rămas-bun de la un medic care a lăsat o amprentă valoroasă în viețile pacienților și ale colegilor săi”, au transmis reprezentanții clinicii.

Carieră construită în slujba pacienților

Prajesh Neeraj Sheoraj era medic specialist în medicină internă, având competențe și în medicina muncii și ecografie. Acesta absolvise Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca și făcea parte din echipa Centrului Integrat de Patologie a Sânului din cadrul Spitalului Regina Maria Cluj.

Pe profilul său profesional, medicul avea o medie de 9,85 din 10, calculată pe baza a 471 de evaluări ale pacienților. Dintre acestea, 435 reprezentau evaluări cu nota maximă, un indicator al aprecierii de care se bucura în rândul celor care au beneficiat de serviciile sale medicale.

În mesajul transmis după deces, colegii au evidențiat profesionalismul și implicarea medicului în relația cu pacienții.

„Prin profesionalism, dedicare și umanitate, dr. Neeraj Sheoraj, medic specialist medicină internă în Campus Medical Regina Maria Cluj, a onorat profesia medicală și a oferit mai mult decât îngrijire: încredere, speranță și sprijin”, se arată în mesajul clinicii.

Mesaje emoționante din partea celor care l-au cunoscut

După publicarea mesajului de rămas-bun, numeroși colegi, prieteni și cunoscuți au transmis gânduri în memoria medicului, descriindu-l drept un profesionist apreciat și un om deosebit.

„De obicei, aici împărtășim vești care inspiră, aduc speranță, încurajează și ne sunt de folos. Astăzi, însă, începem cu o veste tristă.

Cu profundă tristețe și recunoștință, ne luăm rămas-bun de la un medic care a lăsat o amprentă valoroasă în viețile pacienților și ale colegilor săi. Prin profesionalism, dedicare și umanitate, Dr. Neeraj Sheoraj, medic specialist medicină internă, a onorat profesia medicală și a oferit mai mult decât îngrijire: încredere, speranță și sprijin.

Păstrăm cu respect amintirea domnului doctor și îi mulțumim pentru tot binele pe care l-a dăruit. Gândurile noastre se îndreaptă către familie, căreia îi transmitem sincere condoleanțe”, a transmis clinica privată.

Printre mesajele postate în mediul online s-a numărat și cel al unei colege apropiate:

„Neeraj, ai fost un coleg, un prieten si un om minunat. Te voi pastra vesnic in amintire si in inima!Ne vei lipsi mereu si sper ca acolo unde te-ai dus atat de devreme sa ai parte de tot binele pe care l-ai facut aici!”

Un alt cunoscut a ținut să evidențieze calitățile umane ale medicului:

„Un om deosebit, care s-a dedicat intru totul medicinei. A fost mereu respectuos, atent si generos cu cei din jur. Totodata, a fost un exemplu de loialitate pentru persoanele dragi. S-a ambitionat sa demonstreze ca bunatatea in omenire exista si a reusit. Drum lin, Neeraj!”

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