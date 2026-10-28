Dovada că Ian și Mira nu sunt un „cuplu fals” la Insula Iubirii. Concurentul a scos la iveală secretul de pe corpul iubitei sale

Dovada că Ian și Mira nu sunt un „cuplu fals” la Insula Iubirii. Concurentul a scos la iveală secretul de pe corpul iubitei sale
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Ian s-a săturat să audă că relația lui cu Mira este doar o poveste de fațadă și a ieșit la rampă cu explicații. Concurentul de la „Insula Iubirii” a povestit pentru CANCAN.RO că bruneta îi este iubită de aproape patru ani și că, la un moment dat, a făcut un gest extrem ca să-i demonstreze cât de mult îl iubește, mai exact un tatuaj sexy chiar sub… sâni! Numai că, în Thailanda, tatuajul n-a ținut loc de scut împotriva tentațiilor, iar Jaguarul a pus gheara pe ea cum trebuie!

Așa se întâmplă când iubirea e scrisă cu cerneală, dar tentația vine la pachet cu mușchi, priviri și statut de ispită. Numele lui Ian e bătut în piele, însă asta nu înseamnă că Jaguarul trebuie să se uite la tatuaj și să plece acasă.

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10 poze

Ian nu pricepe de unde au apărut zvonurile că el și Mira formează un cuplu fals. Concurentul de la Insula Iubirii a spus că are fotografii din ultimii patru ani și că relația lor nu e o invenție făcută pentru audiență. Iar tatuajul brunetei este, în ochii lui, dovada supremă că sentimentele au fost cât se poate de serioase.

„Cuplu fals? Să se zvonească despre alt cuplu, nu despre noi. Eu vă arăt poze peste poze de acum 4 ani, de acum 3 ani, de anul trecut, de anul ăsta, dinainte de Insulă. Are tatuat sub sâni numele meu.

De unde zvonul că am fi un cuplu fals? Oamenii sunt nebuni, crezând că mergi la Insulă să stai liniștit. Fiecare cuplu și-a căutat răspunsurile în acest test al fidelității în mod diferit. Fiecare a fost acolo să dovedească individual câte ceva partenerului său și nu numai”, a declarat concurentul de la Insula Iubirii pentru CANCAN.RO.

Tatuajul Mirei pentru Ian

Tatuajul Mirei pentru Ian. Sursa foto Social Media

Jaguarul a vrăjit-o definitiv

Dar stați puțin, că aici se rupe filmul! Îți tatuezi numele iubitului sub sâni, de parcă vrei să-l treci în acte pe viață, dar când apare Jaguarul, începe să-ți fugă privirea după motanul cu pretenții de felină sălbatică? CANCAN.RO l-a întrebat pe Ian dacă Mira avea o slăbiciune pentru ispită încă de acasă, iar concurentul a oferit un răspuns pe măsură.

„Așa am zis și eu în capul meu când am văzut imaginile la bonfire. Tocmai de aia am zis că nu știu cu ce să încep, ca să nu am o reacție ciudată acolo”, a spus el.

Mira, Ian și Jaguarul

Mira, Ian și Jaguarul. Sursa foto Social Media

Ce caută fotografii cu ea pe site-urile pentru adulți

Iar circul speculațiilor nu s-a oprit aici. CANCAN.RO a obținut și prima reacție a lui Ian după ce au apărut fotografii cu Mira pe mai multe site-uri pentru adulți. Concurentul de la Insula Iubirii a declarat că imaginile nu sunt reale și că au fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Zvonuri sunt multe. Pozele nu sunt reale , nu există poze pe site-uri de escorte. Sunt făcute cu AI , așa ceva pot face și eu cu toată insula. Hai să fim serioși, nimeni întreg la cap din industria prostituției, nu ar fi venit într-un reality show”, a spus iubitul Mirei.

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