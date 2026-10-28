Oana Zăvoranu dezgroapă securea războiului cu Pepe la 15 ani de la divorț: „Este un om frustrat care vrea să smulgă bani de pe urma oricărei femei!”

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Oana Zăvoranu pune tunurile pe Pepe! La mai bine de zece ani de la despărțirea celor doi, fiica Mărioarei Zăvoranu rămâne neiertătoare în fața fostului partener. Acuzațiile sunt grele. Pepe nu ar fi chiar așa de „curat” precum pretinde, spune Zăvo, care îl acuză, printre altele, că ar încerca să stoarcă și ultimul leu de la femeile pe care le „vrăjește”. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

După ce Raluca Pastramă a venit la Dan Capatos Show, unde și-a spus mai cu perdea ofurile despre fosta căsnicie cu Pepe, Oana Zăvoranu a intervenit vertiginos! Fosta iubită a latino loverului a declarat că Pepe nu ar fi de fapt acest personaj boem pe care îl vedem atunci când urcă pe scenă. Potrivit fostei lui partenere, lui Pepe îi cam fug ochii… după portofele. Vezi emisiunea integrală aici!

Oana Zăvoranu intervine în războiul dintre Pepe și Raluca Pastramă

Pepe, pus la zid de Oana Zăvoranu

Oana Zăvoranu a adus-o în discuție și pe o altă fostă iubită a artistului. Este vorba despre Dana, actuala soție a fotbalistului Bogdan Mara. Se pare că înainte ca Oana să intre în viața cântărețului, acesta s-ar fi iubit cu patimă cu frumoasa blondină, care, întâmplător sau nu, avea o situație financiară de invidiat.

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„Este un om frustrat (n.r. Pepe), încearcă să smulgă bani de pe urma oricărei femei cu care este în relație. Înainte de a fi cu mine, el a fost cu o tipă, Dana, cu multe lovele. Se pare că nu prea se îndrăgostește de domnișoare necăjite, sărăcuțe. Nu prea l-am văzut. La momentul când această Dana a avut o relație cu bichonul (n.r. Pepe), femeia avea bani, vilă în Snagov, nu lucra la McDonalds. Era garnisită financiar. După care brusc așa m-a iubit pe mine, care aveam Agricomex, vile, alea, alea. Știi cum a fost ultimă frază din procesul pe care l-am câștigat eu? Ăsta care a făcut plângerea, s-a dovedit a fi nesincer în declarații.”

Dacă Pepe și-a căutat într-adevăr iubite cu conturile pline, nu putem ști. Cert este însă că la mai bine de un deceniu de la despărțire, securea războiului dintre Oana Zăvoranu și Pepe pare departe de a fi îngropată.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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Arhiva de Aur Cancan. Pepe, săruturi pătimașe la ceas de seară cu Raluca Pastramă. 15 ani de la momentul în care relația celor doi a surprins o țară întreagă

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