Cât a plătit Marian Godină pentru o zi în Poiana Brașov, alături de familie? Ce „țeapă” și-a luat: „Nu am știut că e așa scump”

Cât a plătit Marian Godină pentru o zi în Poiana Brașov, alături de familie? Ce „țeapă” și-a luat: „Nu am știut că e așa scump”
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Cât a plătit Marian Godină pentru o zi de distracție în Poiana Brașov/ sursă foto: Facebook
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Marian Godină și familia sa s-au bucurat de prima zăpadă din acest an în Poiana Brașov. Acesta a profitat de vacanța școlară a copiilor și i-a dus pe cei mici pe pârtie, unde a organizat o drumeție de o zi pe Masivul Postăvarul.

Marian Godină a povestit pe pagina sa de Facebook cum a decurs întreaga zi și a împărtășit cu prietenii virtuali experiența din escapadă, fiind curios să afle cât costă o zi la zăpadă alături de copii.

Cât a plătit Marian Godină pentru o zi în Poiana Brașov

„Cât costă să umpli o zi în care copiii sunt în vacanță și să-i duc la zăpadă”, a fost curiozitatea fostului polițist și nu s-a lăsat până când nu a găsit răspunsul la această întrebare. Bilanțul cheltuielilor a fost la telecabină, unde Marian Godină a scos din buzunar 80 de lei doar pentru urcarea a doi adulți. Ajunși la cabana Postăvarul, fostul polițist a mai scos din buzunar 105 lei pentru două ciorbe de fasole, o cafea, un vin fiert, o porție de pomana porcului și trei felii de salam de biscuiți.

„Cât costă să umpli o zi în care copiii sunt în vacanță și să-i duci la zăpadă. Am stabilit împreună cu Georgiana să ducem copiii sus în Postăvarul, mai ales că aflasem că acolo e zăpadă și ninge. Am cumpărat două bilete doar pentru urcare, cu 80 de lei ambele.

Copiii până la șase ani au gratuit. La cabană am luat două ciorbe de fasole, o cafea, un vin fiert, o pomana porcului și trei felii de salam de biscuiți. Toate astea au fost 94 de lei și am lăsat 105”, a spus Marian Godină pe pagina sa de Facebook.

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Marian Godină alături de familia sa/ sursă foto: Facebook

Cât costă o zi de vacanță a copiilor

După distracția de pe pârtie, pentru a face o scurtă drumeție, dar și pentru a economisi 80 de lei pentru coborârea cu telecabină, Marian Godină a decis ca întreaga familie să se întoarcă pe jos până la mașină. După 80 de minute de mers prin zăpadă, cei patru au ajuns cu bine la destinație.

Fostul polițist a avut o surpriză când a mers să plătească parcarea, taxa devenind una dintre cele mai neașteptate cheltuieli ale zilei: 56 de lei pentru patru ore. În total, o zi din vacanța celor mici l-a costat pe Godină 241 de lei.

„Am ajuns la mașină după vreo 80 de minute de mers, cu febră la picioare și la brațe. Am mers să plătesc parcarea și mi-am reamintit momentul când am achitat nunta la același hotel. Parcarea pentru patru ore, 56 de lei. Aici chiar puteam evita plata, dar am fost comozi și nici nu am știut că e așa scump.

Așteptăm cu nerăbdare să înceapă grădinița. Aaa, să nu uit: total excursie: 105+56+80=… faceți voi că eu am fost polițist. Ziua cu copiii = de neprețuit”, a încheiat Marian Godină.

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