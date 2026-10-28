Au scăpat imaginile! Ce au făcut „prințesa” Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii

În trailerul de prezentare din sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, printre primele imagini difuzate se numără și cele din timpul ultimei ceremonii a focului. Prințul Marco și Bianca au izbucnit în plâns, iar revederea după cele 21 de zile petrecute separat s-a lăsat cu resentimente și decizii pe muchie de cuțit.

Nu mai este un secret faptul că Prințul Marco s-a remarcat ca fiind singurul concurent care a îmbrățișat cu adevărat cel mai dur test al fidelității din Thailanda. Parcursul său în emisiune a stârnit numeroase discuții în mediul online, iar apropierea sa de ispita Gabriella Barbu i-a făcut șederea Biancăi în Thailanda un calvar.

Cu toate acestea, în prezentarea primelor imagini de pe Insula Iubirii, șefii de la Antena 1 „au scăpat” câteva momente din timpul ultimei ceremonii a focului, în care atât Prințul Marco, cât și Bianca ajuns în lacrimi la revedere. Ceremonia focului a început cu multă tensiune și o grămadă de întrebări la care spera să găsească răspunsurile. Potrivit imaginilor difuzate pe Antena Play, revederea cu soțul ei s-a dovedit a fi extrem de dureroasă.

Bianca: Mai ești îndrăgostit de ea?

Prințul Marco: Ești totul pentru mine. Ce vrei să știi?

Bianca: Tu mă minți și pe mine, și pe ea. Cum plecăm de aici?

Timp de 21 de zile, Bianca Ghiurcă a trăit cele mai intense și marcante momente din viața sa de cuplu. Apropierea dintre Prințului Marco și ispita Gabriella a făcut-o să realizeze că relația și căsnicia cu partenerul ei nu erau tocmai lapte și miere. Pe măsură ce filmările au continuat, Bianca a fost nevoită să privească imagini greu de suportat, dar și să ajungă la concluzii greu de „digerat” despre relație și propriile sentimente, temerile sale cele mai mari fiind pe punctul de a se adeveri.

„Văd un Marco indecis”

Încă de la primele ore petrecute în Thailanda, Prințul Marco și Gabriella au simțit că între ei există o chimie. Cei doi au fost surprinși în ipostaze apropiate, râzând, glumind sau îmbrățișați. Pe toată durata filmărilor, Marco a recunoscut în fața camerelor de filmat că ispita lui preferată îi trezește sentimente de care nici nu mai știa că e capabil să le simtă, dar și că reușește cu greu să nu se lase dus de val și să își stăpânească instinctele.

În încercarea de a înțelege schimbarea prin care trece Prințul Marco, Bianca a recunoscut că soțul ei este indecis și „amețit” de iluzia unei posibile relații sau aventuri cu ispita Gabriella.

„Văd un Marco indecis, atât! Este foarte greu să mă exprim acum. Mie nu mi-a lipsit lângă el. Lucrurile pe care le face cu ea, le face și cu mine! Le-a făcut aici cu Gabriella, în afara emisiunii nu cred că le-a făcut, nu a avut nevoie. Nu poți să ai fluturi în stomac 10 ani încontinuu. I-a stârnit tinerețea, fluturașii de la început”, a spus Bianca Ghiurcă, la Insula Iubirii.

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