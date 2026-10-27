Oana Zăvoranu, atac dur la adresa lui Pepe. Securea războiului n-a fost îngropată: ”Căsătoria lui cu Raluca a fost o farsă”

Scandalul dintre Pepe și Raluca Pastramă capătă o nouă dimensiune! După acuzațiile apărute în conflictul dintre foștii soți, Oana Zăvoranu intervine și își spune propria versiune. La Dan Capatos Show, vedeta a făcut declarații dure despre fostul partener. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Oana Zăvoranu a declarat că anumite întâmplări din trecutul tumultos cu Pepe ar fi fost premeditate. Vedeta susține că artistul nu ar fi avut sentimente reale pentru Raluca Pastramă, cu care s-ar fi căsătorit numai pentru a stârni reacția fostei iubite. Vezi emisiunea integrală aici!

„Căsătoria lui cu domnișoara ta din platou (n.r. Raluca Pastramă) a fost o farsă. Nu o iubea. A făcut-o doar ca să se răzbune pe mine. Eu spun adevărul pe care îl știu eu și mi-a fost și confirmat. El a făcut treaba asta pentru că mă iubea. În mintea lui, repet, bolnăvicioasă. Eu nu îl mai voiam din niciun punct de vedere. Niciodată nu am luptat să îl iau înapoi. Mi-am dorit de multe ori să îngropăm orice secure a războiului.”

Oana Zăvoranu, acuzații despre procesele din trecut

Oana Zăvoranu a readus în discuție și disputele juridice pe care le-ar fi avut cu Pepe după separare. Vedeta susține că ar fi fost acuzată pe nedrept că a furat bunuri din propria casă.

„A venit Alberto, prietenul nostru de atunci, și m-a salvat, că mie mi-a făcut un dosar de furt. Eu îmi furam lucrurile mele. Eu, proastă, la vremea aia, am zis să nu fac stricăciune în familia lui Pepe și am luat-o asupra mea. S-a dovedit că aportul meu în căsnicie era net superior aportului lui în căsnicie.”

Oana Zăvoranu spune că a încercat să facă pace cu Pepe

Deși relația lor s-a încheiat în urmă cu mulți ani, Oana susține că ar fi încercat să pună capăt scandalurilor publice. Vedeta a povestit că i-ar fi trimis artistului un mesaj de Crăciun, cu aproximativ patru sau cinci ani în urmă.

„I-am trimis acum vreo patru-cinci ani, de Crăciun, un mesaj public: să îngropăm securea, să înceteze să mai vorbească despre mine, să nu mă mai denigreze. Pentru că eu nu înghit vrăjelile astea, că eu îl cunosc. Eu știu, îl știu total pe el. Și am zis: «Băi, haide, pentru că tot nu avem de împărțit nimic». A fost ordinar, m-a făcut albie de porci peste tot. Omul este de filme de groază. Omul este extrem de periculos. Are o minte bolnăvicioasă. Nu știe să piardă. El, în războiul cu mine, a pierdut. Eu m-am căsătorit de atunci. Sunt de atunci cu același bărbat. Eu am o căsnicie de atunci, din 2010, una singură. El are vreo trei. Nu cred că pleacă vreodată vreun câine de la măcelărie.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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