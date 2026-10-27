Insula Iubirii, reclamată din nou la CNA! Sesizările făcute despre emisiunea de la Antena 1

Reality-show-ul Insula Iubirii se confruntă cu un nou val de controverse, după ce Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a analizat sesizările primite în legătură cu edițiile difuzate de Antena 1. Emisiunea a ajuns din nou în atenția forului audiovizual, în contextul în care mai mulți telespectatori, dar și organizația Salvați Copiii, au reclamat conținutul prezentat în cadrul celui de-al zecelea sezon. Printre aspectele contestate se numără ora de difuzare, clasificarea programului pentru publicul cu vârsta de peste 12 ani, scenele de nuditate și momentele cu tentă sexuală.

De ce a ajuns Insula Iubirii din nou pe masa CNA

Noul sezon al emisiunii prezentate la Antena 1 a readus în discuție problema conținutului difuzat în intervalele orare accesibile unui public larg. Sesizările transmise către CNA vizează atât natura imaginilor și a discuțiilor dintre participanți, cât și posibilitatea ca acestea să fie urmărite de minori, având în vedere ora la care programul este difuzat.

Unul dintre principalele motive de nemulțumire este reprezentat de faptul că sezonul 10 al emisiunii este programat de la ora 20:30 și are marcajul de clasificare „12+”. Această încadrare a fost contestată de organizația Salvați Copiii, care a solicitat verificarea modului în care postul de televiziune aplică regulile audiovizuale și respectă măsurile stabilite anterior de Consiliu.

Cazul este cu atât mai sensibil cu cât formatul emisiunii presupune interacțiuni între concurenți și ispite, situații tensionate în relațiile de cuplu și momente construite în jurul atracției, geloziei și tentațiilor. De-a lungul episoadelor, astfel de secvențe au generat reacții puternice în rândul publicului, iar unele dintre ele au devenit subiect de dezbatere și în afara emisiunii.

Problemele semnalate încă din sezonul precedent

Insula Iubirii nu se află pentru prima dată în atenția CNA din cauza orei de difuzare și a conținutului prezentat. În 2025, membrii Consiliului au analizat formatul și au criticat anumite elemente considerate nepotrivite pentru intervalul în care era transmis programul. În urma evaluării, postul a fost vizat de o măsură de intrare în legalitate, care a avut în vedere difuzarea emisiunii după ora 23:00.

La baza discuțiilor de atunci s-au aflat mai multe categorii de conținut, printre care referirile la consumul de alcool și droguri, scenele de nuditate, limbajul vulgar și reprezentările cu caracter sexual. De asemenea, au fost luate în considerare felul în care sunt prezentate anumite comportamente și posibilele efecte ale acestora asupra publicului tânăr.

Decizia adoptată în 2025 a devenit acum un punct important în noile sesizări. Revenirea emisiunii în intervalul de prime-time, cu o clasificare destinată telespectatorilor de peste 12 ani, a determinat organizația Salvați Copiii să ceară o nouă verificare din partea autorității de reglementare.

Organizația Salvați Copiii a contestat oficial difuzarea actualului sezon în condițiile în care emisiunea poate fi urmărită începând cu ora 20:30. Demersul are legătură cu măsura dispusă la 15 octombrie 2025, când Antena 1 a fost vizată de o somație publică în urma problemelor identificate în conținutul programului.

NU RATA – Derapajul lui Narcis Bujor, blamat de Marian Grozavu și Lolrelai: „Reacțiile m-au șocat”

Andrei Lemnaru, dezvăluiri neașteptate despre ispitele Oana Monea și Andreea Crăciun: „I-am spus că nu o plac”