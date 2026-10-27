Elevul din Bistrița care și-a atacat profesoara a fost externat de la Psihiatrie. Ce interdicții are

Adolescentul de 13 ani implicat în atacul violent de la școala din Bistrița a fost eliberat din spital, după ce a petrecut o săptămână internat la secția de Psihiatrie din Cluj-Napoca. Marți, 27 octombrie, băiatul a fost externat și preluat de polițiști pentru audieri, însă va trebui să respecte mai multe restricții, printre care interdicția de a se apropia de victimele sale.

Cazul a provocat un val de reacții, mai ales că elevul era considerat de profesori și colegi un copil liniștit, cu rezultate bune la învățătură. În spatele acestei aparente normalități, anchetatorii au descoperit însă indicii care ridică semne de întrebare. Adolescentul a pregătit atacul timp de aproximativ opt luni și a lăsat mai multe inscripții pe pereții băii școlii.

Adolescentul a fost externat și este liber

După externare, băiatul a fost dus la audieri, în timp ce autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul. Între timp, conducerea Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” a decis exmatricularea acestuia. Adolescentul nu își va putea continua studiile la aceeași unitate de învățământ și se va putea înscrie din nou, de anul viitor, la o altă școală.

De asemenea, au fost emise opt ordine de protecție, iar băiatului îi este interzis, timp de un an, să se apropie la mai puțin de 50 de metri de victime. În timpul atacului, acesta a rănit o profesoară de 28 de ani și un elev de 12 ani. Potrivit informațiilor din anchetă, ar fi existat și alte persoane vizate.

Profesoara a fost externată tot marți, după opt zile de spitalizare și mai multe intervenții chirurgicale. Femeia suferise răni grave în zona toracelui și a pleoapei inferioare. Elevul rănit a fost, de asemenea, externat.

Procurorii continuă ancheta pentru tentativă de omor calificat. Din cauza vârstei, adolescentul nu poate răspunde penal pentru faptele sale.

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