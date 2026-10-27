Loredana Moroșanu, o româncă de 48 de ani, a fost găsită moartă în apartamentul său din Dublin. Cine e principalul suspect

O tragedie în care este implicată o româncă stabilită în Irlanda a dus la deschiderea unei anchete de amploare în Dublin. Loredana Moroșanu, în vârstă de 48 de ani, a fost descoperită fără viață în locuința sa, iar primele informații indică faptul că femeia ar fi murit în urma unor răni provocate de un obiect ascuțit. Polițiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat înainte de deces și dacă românca a fost supusă unor acte de violență în perioada premergătoare tragediei.

Cazul a atras atenția autorităților, mai ales după apariția unor informații potrivit cărora femeia ar fi trecut printr-o perioadă dificilă în ultimele luni de viață. Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii analizează toate indiciile descoperite la fața locului, dar și informațiile obținute de la persoanele care locuiau în apropierea acesteia.

Loredana Moroșanu a fost găsită moartă în apartamentul său din Dublin

Descoperirea macabră a avut loc într-un apartament din zona Finglas, în nordul orașului Dublin. Loredana locuia în Irlanda de mai mulți ani, însă se mutase recent în locuința în care a fost găsită fără viață. Potrivit informațiilor publicate de presa irlandeză, femeia își schimbase domiciliul cu aproximativ zece zile înainte de producerea tragediei.

Imobilul în care locuia românca este situat pe Melville Terrace, într-o zonă rezidențială. Împrejurările în care aceasta și-a pierdut viața sunt cercetate de polițiști, care încearcă să reconstituie ultimele ore ale femeii și să stabilească dacă moartea sa a fost provocată de o altă persoană.

La sosirea autorităților, Loredana nu mai prezenta semne de viață. Primele informații apărute în spațiul public arată că trupul acesteia ar fi fost găsit într-o baltă de sânge, iar la locul tragediei ar fi fost identificate mai multe indicii care ar putea contribui la clarificarea cazului.

Ce indicii au apărut înainte de moartea româncei

Pe măsură ce ancheta avansează, atenția polițiștilor se îndreaptă și asupra evenimentelor care ar fi avut loc în zilele și lunile dinaintea tragediei. Potrivit informațiilor relatate de publicațiile irlandeze, există suspiciuni că Loredana ar fi fost victima unor acte de violență domestică.

Femeia ar fi petrecut o perioadă alături de un bărbat de 40 de ani, iar anchetatorii verifică dacă între cei doi au existat episoade anterioare de agresiune. Deocamdată, aceste aspecte reprezintă piste de investigație și trebuie clarificate prin probe și verificări suplimentare.

Principalul suspect a fost localizat luni, în jurul orei 11:00, într-un centru comercial din zona Finglas. Potrivit informațiilor publicate de presa irlandeză, acesta ar fi fost găsit la aproximativ șapte ore după momentul în care se presupune că Loredana și-a pierdut viața.

Bărbatul a fost reținut de polițiști și dus la audieri, unde a oferit propria versiune asupra celor întâmplate. Acesta ar fi susținut că femeia s-ar fi rănit singură cu un cuțit. Anchetatorii verifică această variantă și o compară cu probele strânse de la locul incidentului, precum și cu celelalte informații obținute în timpul cercetărilor.

VEZI ȘI: Infarct după o ceartă pentru un loc de parcare. Un bărbat din Bacău, în stare gravă

A murit Costel Ploaie, unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți din Vaslui. Avea doar 47 de ani