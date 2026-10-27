Infarct după o ceartă pentru un loc de parcare. Un bărbat din Bacău, în stare gravă

Infarct după o ceartă pentru un loc de parcare. Un bărbat din Bacău, în stare gravă
La un pas de tragedie din cauza unui loc de parcare / Sursa foto: Social media
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Un conflict izbucnit din cauza unui loc de parcare s-a încheiat cu o intervenție de urgență, în Bacău. Un bărbat în vârstă de 50 de ani și-a pierdut cunoștința în timpul altercației, iar echipajele medicale sosite la fața locului au fost nevoite să efectueze manevre de resuscitare. Ulterior, victima a fost transportată la spital, însă medicii au decis transferul acesteia la o unitate medicală din Iași. Între timp, polițiștii încearcă să stabilească exact cum s-a produs incidentul.

Totul ar fi pornit de la o dispută între doi conducători auto, care nu au reușit să ajungă la un acord în privința unui loc de parcare. Discuțiile dintre cei doi ar fi degenerat, iar situația a luat o turnură neașteptată în momentul în care unul dintre bărbați a căzut la pământ.

Potrivit informațiilor disponibile, conflictul ar fi devenit tensionat, iar unul dintre șoferi ar fi încercat să îl lovească pe celălalt. Acesta nu l-ar fi lovit, ci doar l-ar fi împins.

La scurt timp, bărbatului de 50 de ani i s-ar fi făcut rău și ar fi căzut inconștient. Persoanele aflate în apropiere au fost martorele unor momente dificile, fiind necesară intervenția rapidă a cadrelor medicale.

Bărbatul a fost resuscitat la fața locului

La locul incidentului au ajuns echipaje de salvare, care au început imediat manevrele de resuscitare. Intervenția medicilor a dat rezultate, bărbatul răspunzând manevrelor efectuate de personalul medical.

Ulterior, acesta a fost preluat și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe din Bacău, unde a fost supus investigațiilor necesare. Având în vedere starea sa, medicii au decis că pacientul trebuie transferat la un spital din Iași pentru îngrijiri suplimentare.

Circumstanțele exacte în care bărbatului i s-a făcut rău urmează să fie clarificate. Deocamdată, nu se poate stabili cu certitudine dacă starea acestuia a fost provocată de altercație sau de alte probleme medicale.

Oamenii legii au demarat cercetări pentru a reconstitui firul evenimentelor și pentru a stabili ce s-a întâmplat între cei doi șoferi înainte ca unul dintre ei să își piardă cunoștința.

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