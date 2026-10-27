Celebrul influencer Komanche a murit la doar 30 de ani! Anunțul trist făcut de managerul său: „Pe internet toți credem că avem dreptul să judecăm

Celebrul influencer Komanche a murit la doar 30 de ani. Anunțul cu privire la trecerea sa la cele veșnice a fost făcut chiar de managerul său. Byron Reyes a transmis un mesaj emoționant în mediul online și i-a adus un ultim omagiu bărbatului.

Carlos Mauricio Gomez, cunoscut publicului larg drept Komanche, a murit la vârsta de 30 de ani. Influeuncerul era apreciat pentru videoclipurile pe care le publica pe rețelele de socializare. El aborda subiecte interesante despre călătoriile pe care le făcea în toate colțurile lumii, despre stilul său de viață și momente amuzante. Până în acest moment, cauza decesului nu a fost făcută publică. Managerul său a anunțat că bărbatul s-a stins din viață luni, 26 octombrie, și a scris un mesaj emoționant. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Celebrul influencer Komanche a murit la doar 30 de ani!

Luni, 26 octombrie, Byron Reyes, managerul lui Komanche, a anunțat comunitatea sa că a murit. Acesta nu a vorbit despre cauza decesului, însă i-a adus un ultim omagiu prietenului său.

El și-a exprimat regretul față de pierderea suferită, mărturisind că dispariția prietenului său va lăsa un gol imens atât în sufletul său, cât și în inimile celor care l-au cunoscut pe influencer.

„Din adâncul sufletului, îți spun că vei lăsa un gol imens în inimile tuturor și că ne vom aminti mereu de tine. Ne va fi dor de tine, prietene!” a transmis Byron Reyes, pe Instagram.

Influencerul a fost ținta bullyingului?

După ce managerul său a anunțat că influencerul s-a stins din viață, Byron a scris un alt mesaj neașteptat. El a abordat un subiect sensibil cu privire la bullying.

Deocamdată, el nu a precizat dacă prietenul său a fost victima bullyingului, însă a criticat atitudinea celor care îi judecă pe ceilalți fără să le cunoască situația. Acesta a atras atenția asupra efectelor pe care le pot avea criticile asupra unei persoane

„Pe internet, toți credem că avem dreptul să îi judecăm sau să îi criticăm pe ceilalți, fără măcar să îi cunoaștem și fără să știm cât de mult îi pot afecta acele cuvinte”, a mai scris Byron Reyes după moartea lui Komanche.

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