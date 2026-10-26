A murit Costel Ploaie, unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți din Vaslui. Avea doar 47 de ani

Costel Ploaie, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din Vaslui, s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de doar 47 de ani, cu doar câteva zile înainte de ziua sa de naștere. Cântărețului i s-a făcut rău, a ajuns la spital, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Costel Ploaie iubea muzica și încă de mic cânta atât cu vocea, cât și la orgă. De-a lungul anilor s-a făcut remarcat în comunitatea locală și a devenit unul dintre cei mai apreciați artiști din zonă. Acesta cânta la evenimente atât singur, cât și cu formația sa – „Paradis”.

Costel Ploaie a murit

Artistul din Huși s-a stins din viață în mod fulgerător. Se pare că în urmă cu doar câteva zile, bărbatul a început să acuze brusc stări de rău. Acesta a sunat la Ambulanță, iar un echipaj a intervenit de urgență și l-a transportat la spital.

Din păcate, pentru Costel Ploaie medicii nu au mai putut să facă nimic. Se pare că bărbatul a suferit un accident vascular, care i-a fost fatal. În ciuda eforturilor medicilor, bărbatul nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decesul.

Comunitatea din Huși este în doliu. Moartea artistului a surprins pe toată lumea, iar mesajele de condoleanță au curs.

„Cu profund regret și profundă consternare, suntem alături de familia ta îndurerată, dragă verișorule, Costel Ploaie. Ai plecat mult prea devreme, lăsând în urmă o familie copleșită de durere și un gol pe care nimeni nu-l va putea umple. Cuvintele sunt prea mici pentru a exprima regretul și tristețea pe care le simțim în aceste clipe grele. Îți vom păstra vie amintirea în sufletele noastre. Dumnezeu să te odihnească în pace, dragă verișorule, și să le dea celor rămași puterea de a trece peste această grea încercare”, a transmis unul dintre verișorii artistului.

Mulți au fost cei care au deplâns moartea artistului. Acesta a murit cu doar câteva zile înainte să își aniverseze ziua de naștere. Pe 29 octombrie, bărbatul ar fi împlinit 48 de ani. Costel Ploaie a lăsat în urmă o soție și o fiică.

„Avea 48 de ani neîmpliniți. Avea o familie bună, are o soție harnică, cuminte, dar știu că are și o fată care învață foarte bine, deșteaptă și care cântă și ea. Adevărul este că a muncit mult. El a fost și pe TIR în străinătate, a trudit pentru familia lui. Dar nu ne-am așteptat. Știți ce e trist? Că era un băiat talentat. Dar dacă nu a avut cine să îl țină pe la școli, el tot a cântat pentru oameni. În sat, prin alte părți, pe la nunți, la cumetrii, tot a bucurat oamenii. Dumnezeu să îi facă parte în lumea de sus, pentru câtă bucurie a adus el la lume și a fost acolo, când fiecare am avut câte un eveniment drag în viața noastră”, a mai spus unul dintre apropiații artistului, potrivit vremenoua.ro.

CITEȘTE ȘI:

Actorul care le-a dat viață lui Bugs Bunny și Daffy Duck a murit subit la 46 de ani. Cauza oficială a decesului

Caz dramatic la Iași: un ambulanțier a suferit 21 de stopuri cardiace în timpul programului. Colegii nu au reușit să-l salveze