Caz dramatic la Iași: un ambulanțier a suferit 21 de stopuri cardiace în timpul programului. Colegii nu au reușit să-l salveze

Caz dramatic la Iași: un ambulanțier a suferit 21 de stopuri cardiace în timpul programului. Colegii nu au reușit să-l salveze
Marian Dăscălescu a suferit 21 de stopuri cardiace
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Sfârșit tragic pentru Marian Dăscălescu, un ambulanțier în vârstă de 58 de ani. Bărbatul a murit chiar la locul de muncă, în timpul turei de noapte. Acesta tocmai încheiase transferul unui pacient către unitatea medicală în momentul în care a început să se simtă rău. Marian Dăscălescu s-a stins din viață după ce a suferit 21 de stopuri cardiace.

Marian Dăscălescu și-a dat ultima suflare în noaptea de vineri spre sâmbătă (23-24 octombrie). Ambulanțierul se afla în tura de noapte și tocmai încheiase transferul unui pacient atunci când a început să acuze stări de rău. Acesta s-a prăbușit în cabina autosanitarei pe care o conducea, ce se afla chiar în curtea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Iași.

A suferit 21 de stopuri cardiace

Marian Dăscălescu a fost găsit inconștient în ambulanță de către colegii de tură. Aceștia au dat imediat alarma, iar la fața locului a fost trimis de urgență un echipaj SMURD, care a început imediat protocoalele de resuscitare chiar în curtea spitalului.

Ambulanțierul a fost stabilizat, iar mai apoi a fost transferat de urgență, sub monitorizare continuă, către Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași. Medicii l-au preluat imediat, însă s-au confruntat cu o situație neobișnuită.

Se pare că parametrii vitali ai bărbatului au continuat să oscileze violent, declanșând o succesiune critică de episoade de stop cardiac. Mai exact, se pare că Marian Dăscălescu a suferit 21 de stopuri cardiace. Colegii au încercat să îl salveze, însă, în ciuda tuturor schemelor terapeutice de urgență aplicate și a masajului cardiac prelungit, organismul acestuia a cedat și a fost declarat decesul.

Conform primelor informații, starea gravă a ambulanțierului s-a datorat și altor afecțiuni medicale. Familia acestuia a dezvăluit că bărbatul se confrunta cu o serie de boli cronice. Reprezentanții SAJ Botoșani au transmis un mesaj de condoleanțe pentru colegul lor.

„Conducerea și colectivul Serviciului de Ambulanță Județean Botoșani au primit cu profund regret vestea decesului unui coleg din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Iași. În aceste momente de grea încercare, ne exprimăm solidaritatea cu întregul colectiv al instituției și transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor afectați de această pierdere.

Ne alăturăm cu respect și compasiune durerii colegilor noștri din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Iași. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis SAJ Botoșani.

Semnal de alarmă

În urma celor întâmplate cu Marian Dăscălescu, colegii acestuia au tras un semnal de alarmă. Angajații din Ambulanță au solicitat mai multe angajări în serviciile de ambulanță. Potrivit acestora, solicitările la ambulanță sunt tot mai numeroase, iar personalul este puțin. Angajații sunt nevoiți să facă ture suplimentare și sunt epuizați.

„Domnule ministru al Sănătății, vă solicităm deblocarea urgentă a posturilor din serviciile de ambulanță! Suntem prea puțini, solicitările sunt tot mai multe, iar personalul este epuizat. Facem gărzi suplimentare, muncim sub o presiune continuă și ne punem sănătatea în pericol pentru a fi alături de cei care au nevoie de noi”, au transmis cei de la Ambulanță.

 

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