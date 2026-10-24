Afacerist celebru, găsit fără suflare în propria casă, după ce trei bărbați înarmați au intrat peste el. Ce au descoperit polițiștii bulgari

Slavi Binev, președintele Federației Bulgare de Taekwondo și vicepreședintele Uniunii Europene de Taekwondo, a fost împușcat mortal în locuința sa din Sofia. Autoritățile bulgare au reținut trei bărbați și investighează circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Poliția bulgară a anunțat că Slavi Binev a fost găsit fără viață în locuința sa din capitala Bulgariei, după ce au fost semnalate focuri de armă în zonă. Potrivit informațiilor preliminare, sportivul și omul de afaceri în vârstă de 60 de ani a fost ucis printr-un singur foc de armă în zona capului.

Anchetatorii iau în calcul o dispută financiară

Primele date ale investigației indică faptul că moartea lui Slavi Binev ar putea avea legătură cu un conflict de natură financiară. Reprezentanții poliției susțin că, în acest moment, nu există dovezi care să confirme ipoteza unei crime comandate.

Directorul Direcției de Afaceri Interne din Sofia, Nikolay Peltekov, a declarat că victima îi cunoștea de mai mult timp pe cei trei suspecți reținuți în dosar. De asemenea, anchetatorii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în orele care au precedat incidentul.

Cum au fost identificați suspecții

Conform informațiilor furnizate de autorități, cei trei bărbați s-ar fi aflat la domiciliul lui Binev inclusiv în ziua precedentă producerii tragediei. Un martor ar fi auzit o împușcătură, iar ulterior i-ar fi observat pe aceștia plecând cu un autoturism.

Mașina în care se aflau suspecții a fost interceptată de poliție în apropierea tunelului Porții lui Traian, pe autostradă, în timp ce părăsea Sofia. Doi dintre cei reținuți sunt cetățeni turci, iar cel de-al treilea posedă acte de identitate bulgare.

Anchetatorii au precizat că cei trei activează în domeniul construcțiilor și sunt implicați în dezvoltarea a două proiecte rezidențiale din capitala Bulgariei. Totodată, oamenii legii au ridicat două pistoale, unul dintre acestea fiind suspectat că a fost utilizat la comiterea crimei. Circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul urmează să fie clarificate de anchetă.

Cine a fost Slavi Binev

Născut la Sofia, pe 10 decembrie 1965, Slavi Binev a avut o carieră diversificată, fiind sportiv de performanță, om de afaceri și politician. În 1992, a obținut titlul de campion european absolut la taekwondo, la competiția organizată în orașul sloven Celje.

De-a lungul anilor, acesta a activat ca arbitru internațional, antrenor și conducător în structurile sportive de profil. Ulterior, și-a extins activitatea în mediul de afaceri, dezvoltând investiții în domeniile securității, construcțiilor și divertismentului.

În 2007, Binev a intrat în politica mare după ce a fost ales europarlamentar pe lista formațiunii naționaliste Ataka. Șapte ani mai târziu, a devenit membru al Adunării Naționale a Bulgariei, unde a ocupat și funcții de conducere în cadrul unor comisii parlamentare.

Moartea lui Slavi Binev se adaugă altor cazuri violente care au vizat în ultima perioadă oameni de afaceri din Bulgaria, ancheta autorităților fiind în plină desfășurare.

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