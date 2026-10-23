Vadim a murit după o ceartă cu iubita sa de 21 de ani. Modelul s-a enervat după ce bărbatul pe care îl iubea a jefuit-o

Vadim a murit după o ceartă cu iubita sa de 21 de ani. Modelul s-a enervat după ce bărbatul pe care îl iubea a jefuit-o
Vadim
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O tânără din Rusia, cunoscută pentru activitatea sa în industria videochatului, a fost reținută de autorități după moartea fostului său partener. Cazul a stârnit controverse, în contextul în care cele două familii oferă versiuni diferite despre relația celor doi și despre evenimentele care au precedat tragedia.

Yulia Prikhodko, în vârstă de 21 de ani, a fost reținută la Moscova, fiind suspectată de uciderea fostului său iubit, Vadim Shitov, de 22 de ani. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, cei doi s-ar fi despărțit după un conflict legat de o sumă importantă de bani care ar fi dispărut din seiful tinerei și care ar fi fost pierdută ulterior la pariuri sportive.

De la o încercare de împăcare la un conflict fatal

Conform relatărilor din presa rusă, Vadim Shitov s-ar fi prezentat la locuința fostei sale iubite pentru a încerca să reia relația. Acesta ar fi venit cu o sticlă de vin și și-ar fi cerut scuze pentru problemele provocate de dependența sa de jocurile de noroc.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că tânărul a așteptat aproximativ 30 de minute în fața ușii apartamentului, încercând să o convingă pe Yulia Prikhodko să îl lase să intre. În cele din urmă, aceasta i-ar fi permis accesul în locuință.

Versiuni diferite despre relația celor doi

La scurt timp după intrarea în apartament, între cei doi ar fi izbucnit un conflict puternic. Vecinii ar fi auzit scandalul și au alertat agenții de pază, iar ulterior la fața locului au ajuns și echipaje medicale.

Vadim Shitov a murit în urma unei răni provocate de un cuțit. După incident, Yulia Prikhodko a fost reținută și dusă la audieri. Comitetul de Investigații din Rusia a deschis un dosar penal pentru omor.

Cei doi se cunoșteau încă din perioada liceului și au avut de-a lungul timpului o relație marcată de despărțiri și împăcări repetate. Familia tinerei susține că dependența lui Vadim Shitov de pariurile sportive a generat numeroase tensiuni și probleme financiare.

Pe de altă parte, rudele victimei susțin că tânărul le-ar fi vorbit în repetate rânduri despre comportamentul agresiv al fostei sale partenere și că și-ar fi dorit ca amândoi să meargă la psiholog pentru a-și rezolva problemele de cuplu.

Anchetatorii verifică ipoteza legitimei apărări

O altă variantă prezentată de presa rusă indică faptul că, în timpul ultimei dispute, Vadim Shitov ar fi amenințat-o pe Yulia Prikhodko și ar fi prins-o de umeri. În aceste condiții, tânăra l-ar fi lovit cu un cuțit în zona pieptului pentru a se apăra.

Până în prezent, aceste informații nu au fost confirmate oficial de anchetatori, iar circumstanțele exacte ale incidentului sunt în continuare analizate. Autoritățile ruse desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în apartamentul din Moscova și cine poartă responsabilitatea pentru moartea lui Vadim Shitov.

Dacă va fi găsită vinovată, Yulia Prikhodko riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare, potrivit informațiilor apărute în presa locală. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au anunțat deocamdată o concluzie oficială cu privire la dinamica exactă a tragediei.

CITEŞTE ŞI: După atacurile din Bistrița și Pitești, un nou incident în Timișoara! Un elev de 13 ani a mers cu un cuțit în sala de clasă

Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Inteligența artificială a trecut o nouă limită! O cântăreață virtuală a anunțat că este gravidă și a cerut intimitate
Inteligența artificială a trecut o nouă limită! O cântăreață virtuală a anunțat că este gravidă și a cerut intimitate
Cel mai discutat antrenor de fotbal din Europa s-a căsătorit în secret! Soția tehnicianului are 34 de ani și este actriță
Cel mai discutat antrenor de fotbal din Europa s-a căsătorit în secret! Soția tehnicianului are 34 de ani și este actriță
Cum au furat trei români banii unor pensionari timp de doi ani. Atenție la această metodă de înșelăciune! Bărbații au ajuns în arest în Marea Britanie
Cum au furat trei români banii unor pensionari timp de doi ani. Atenție la această metodă de înșelăciune! Bărbații au ajuns în arest în Marea Britanie
Un fals medic a profesat timp de 3 ani în județul Ilfov! Ce au descoperit polițiștii după perchezițiile din cabinetul și locuința sa
Un fals medic a profesat timp de 3 ani în județul Ilfov! Ce au descoperit polițiștii după perchezițiile din cabinetul și locuința sa
O clădire aflată în construcție s-a prăbușit în capitala Kenyei! Autoritățile caută supraviețuitori: bilanțul oficial al victimelor
O clădire aflată în construcție s-a prăbușit în capitala Kenyei! Autoritățile caută supraviețuitori: bilanțul oficial al victimelor
„Incredibil cum vine să dea lecții!” Pedro Sánchez, reacție memorabilă după ce președintele Argentinei l-a numit „hoț” și „dictator”
Mediafax
„Incredibil cum vine să dea lecții!” Pedro Sánchez, reacție memorabilă după ce președintele Argentinei l-a numit „hoț” și „dictator”
Ce a făcut David Popovici cu mașinile primite CADOU de la Ion Țiriac. Aroganță sau nu? „Nu pot să le conduc...”
Gandul.ro
Ce a făcut David Popovici cu mașinile primite CADOU de la Ion Țiriac. Aroganță sau nu? „Nu pot să le conduc...”
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Prosport.ro
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Femeie amendată după ce a căzut într-o groapă din carosabil și a ajuns la spital. Sancțiunea a creat controverse în Italia: „Bătaie de joc”
Adevarul
Femeie amendată după ce a căzut într-o groapă din carosabil și a ajuns la spital. Sancțiunea a creat controverse în Italia: „Bătaie de joc”
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției
Digi24
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției
Scandal de corupție la Permise! Fostul șef din Neamț, cercetat pentru trafic de influență și mită
Mediafax
Scandal de corupție la Permise! Fostul șef din Neamț, cercetat pentru trafic de influență și mită
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Prosport.ro
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cabral, surpriza serii la „Vocea României”! Cine l-a însoțit? „Vreau să vă fac cunoștință cu soția lui”
Click.ro
Cabral, surpriza serii la „Vocea României”! Cine l-a însoțit? „Vreau să vă fac cunoștință cu soția lui”
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a intra în arest la domiciliu
Digi 24
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a intra în arest la domiciliu
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Gadget util la Lidl: uscător de încălțăminte Silvercrest la 50 de lei
go4it.ro
Gadget util la Lidl: uscător de încălțăminte Silvercrest la 50 de lei
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Ce a făcut David Popovici cu mașinile primite CADOU de la Ion Țiriac. Aroganță sau nu? „Nu pot să le conduc...”
Gandul.ro
Ce a făcut David Popovici cu mașinile primite CADOU de la Ion Țiriac. Aroganță sau nu? „Nu pot să le conduc...”
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.