Vadim a murit după o ceartă cu iubita sa de 21 de ani. Modelul s-a enervat după ce bărbatul pe care îl iubea a jefuit-o

O tânără din Rusia, cunoscută pentru activitatea sa în industria videochatului, a fost reținută de autorități după moartea fostului său partener. Cazul a stârnit controverse, în contextul în care cele două familii oferă versiuni diferite despre relația celor doi și despre evenimentele care au precedat tragedia.

Yulia Prikhodko, în vârstă de 21 de ani, a fost reținută la Moscova, fiind suspectată de uciderea fostului său iubit, Vadim Shitov, de 22 de ani. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, cei doi s-ar fi despărțit după un conflict legat de o sumă importantă de bani care ar fi dispărut din seiful tinerei și care ar fi fost pierdută ulterior la pariuri sportive.

De la o încercare de împăcare la un conflict fatal

Conform relatărilor din presa rusă, Vadim Shitov s-ar fi prezentat la locuința fostei sale iubite pentru a încerca să reia relația. Acesta ar fi venit cu o sticlă de vin și și-ar fi cerut scuze pentru problemele provocate de dependența sa de jocurile de noroc.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că tânărul a așteptat aproximativ 30 de minute în fața ușii apartamentului, încercând să o convingă pe Yulia Prikhodko să îl lase să intre. În cele din urmă, aceasta i-ar fi permis accesul în locuință.

Versiuni diferite despre relația celor doi

La scurt timp după intrarea în apartament, între cei doi ar fi izbucnit un conflict puternic. Vecinii ar fi auzit scandalul și au alertat agenții de pază, iar ulterior la fața locului au ajuns și echipaje medicale.

Vadim Shitov a murit în urma unei răni provocate de un cuțit. După incident, Yulia Prikhodko a fost reținută și dusă la audieri. Comitetul de Investigații din Rusia a deschis un dosar penal pentru omor.

Cei doi se cunoșteau încă din perioada liceului și au avut de-a lungul timpului o relație marcată de despărțiri și împăcări repetate. Familia tinerei susține că dependența lui Vadim Shitov de pariurile sportive a generat numeroase tensiuni și probleme financiare.

Pe de altă parte, rudele victimei susțin că tânărul le-ar fi vorbit în repetate rânduri despre comportamentul agresiv al fostei sale partenere și că și-ar fi dorit ca amândoi să meargă la psiholog pentru a-și rezolva problemele de cuplu.

Anchetatorii verifică ipoteza legitimei apărări

O altă variantă prezentată de presa rusă indică faptul că, în timpul ultimei dispute, Vadim Shitov ar fi amenințat-o pe Yulia Prikhodko și ar fi prins-o de umeri. În aceste condiții, tânăra l-ar fi lovit cu un cuțit în zona pieptului pentru a se apăra.

Până în prezent, aceste informații nu au fost confirmate oficial de anchetatori, iar circumstanțele exacte ale incidentului sunt în continuare analizate. Autoritățile ruse desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în apartamentul din Moscova și cine poartă responsabilitatea pentru moartea lui Vadim Shitov.

Dacă va fi găsită vinovată, Yulia Prikhodko riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare, potrivit informațiilor apărute în presa locală. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au anunțat deocamdată o concluzie oficială cu privire la dinamica exactă a tragediei.

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