Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului

Este doliu în lumea medicală! Diana Barbu, asistent medical și voluntar al Fundației pentru SMURD din Târgu Mureș, a încetat din viață la doar 34 de ani. Reprezentanții organizației au transmis un mesaj de rămas-bun, comemorând contribuția sa profesională și implicarea constantă în sprijinirea comunității.

Tânăra a fost găsită fără viață într-un apartament din Alba Iulia, iar cauza exactă a morții sale nu a fost deocamdată dezvăluită oficial. Potrivit informațiilor din presa locală, aceasta locuia singură, iar alarma a fost dată de colegi și prieteni după ce nu a mai răspuns la telefon. Diana a fost găsită fără suflare, având o perfuzie montată la una dintre mâini, cel mai probabil cu antibiotic în încercarea de a-și trata o răceală. În prezent, anchetatorii iau în calcul varianta în care asistenta ar fi suferit un șoc anafilactic, notează Reporterdealba.ro.

Diana a murit la doar 34 de ani

Diana iubea medicina și oamenii. A fost asistent medical de urgență, instructor-formator și voluntar al Fundației pentru SMURD încă din 2019, implicându-se cu profesionalism, dăruire și suflet în tot ceea ce făcea. Moartea preamtură și fulgerătoare a tinerei de 34 de ani a căzut ca un trăsnet peste familie, prieteni și colegi.

Fundația pentru SMURD a transmis un mesaj de condoleanțe în memoria colegei lor. Diana Barbu își desfășura activitatea în linia întâi a sistemului medical, ca asistentă medicală în cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia

„Cu inimile îndurerate, ne luăm rămas-bun de la Diana, colega noastră, voluntara noastră, omul care a fost mereu acolo unde era nevoie de ea. Era unul dintre acei oameni pe care îi găseai peste tot, în echipa medicală, în activitățile de voluntariat, în comunitatea sa, la evenimente sportive și culturale. Mereu prezentă, mereu implicată, mereu gata să ajute. Cu zâmbetul ei, cu energia și devotamentul său, Diana lasa ceva bun în urma ei, oriunde mergea. Pentru noi, nu a fost doar un coleg de echipă. A fost un om drag, un profesionist desăvârșit și un voluntar care a pus suflet în tot ceea ce a făcut. Un om pe care ne-am bucurat să-l avem alături și a cărui absență o vom simți profund. Ne rămân amintirile, momentele împărtășite și exemplul unei vieți trăite cu grijă față de ceilalți. Suntem cu gândul și cu sufletul alături de familia ei, de prieteni și de toți cei care o plâng. Drum lin, Diana. Îți mulțumim pentru tot ce ai fost, pentru tot ce ai dăruit și pentru fiecare om căruia i-ai fost aproape. Vei rămâne mereu una dintre noi”, a fost mesajul transmis de către reprezentanții Fundației pentru SMURD.

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