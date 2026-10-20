Profesoara care a fost înjunghiată de elevul din Bistrița a fost operată. Ce spun medicii despre starea ei

Profesoara din Bistrița, înjunghiată de un adolescent în vârstă de 13 ani, a fost operată după ce a fost transportată de urgență la spital. La o zi de la intervenția chirurgicală, medicii au transmis noi detalii despre starea sa și despre modul în care se recuperează.

Un incident violent petrecut într-o unitate de învățământ din Bistrița s-a soldat cu rănirea unui cadru didactic și a unui elev de clasa a VI-a. Băiatul de 13 ani ar fi folosit un briceag în timpul atacului. Cele două persoane rănite au fost duse la spital pentru tratament. Potrivit ultimelor informații, ambele se află stare stabilă de sănătate.

Profesoara se află sub supravegherea medicilor

Conducerea unității medicale unde a ajuns profesoara rănită în atacul din Bistrița a venit cu vești încurajatoare. Potrivit informațiilor transmise de spital, femeia se află în stare bună. În acest moment viața sa nu mai este pusă în pericol.

Profesoara înjunghiată de adolescentul de 13 ani în Bistrița se află în continuare internată, sub atenta supraveghere a medicilor. Cadrele medicale au hotărât să nu o externeze deocamdată și să o țină în spital încă câteva zile, pentru a-i urmări îndeaproape evoluția. În funcție de rezultatele evaluărilor medicale, specialiștii vor stabili când va putea femeia să se întoarcă acasă.

„Din fericire, pacienta în vârstă de 28 de ani este în stare stabilă, este conștientă și cooperantă. A fost supusă unei intervenții chirurgicale, în acest moment este internată la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, este sub tratament și monitorizare atentă. Va rămâne câteva zile pentru monitorizare și, în funcție de evoluția stării sale de sănătate, echipa medicală va decide conduita terapeutică”, a declarat Camelia Strungar, purtător de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Bistrița, la Viața fără filtru.

Minorul rănit a fost externat

Elevul de clasa a VI-a rănit în timpul incidentului provocat de agresor a primit îngrijiri medicale la spital, după ce a suferit mai multe leziuni. Pentru că starea sa nu a ridicat probleme, băiatul a putut pleca acasă la doar câteva ore de la internare. În cazul său, dar și al profesoarei implicate în incident, rănile au fost superficiale și nu au reprezentat un risc major pentru sănătate.

„Minorul a suferit plăgi ca și pacienta noastră, dar nu atât de importante. A primit ajutor și asistență medicală la UPU Pediatrie. Ieri a fost externat cu recomandări medicale, deci starea lui este bună. La spital nu a mai ajuns nimeni. Colegii noștri de la UPU SMURD au acordat asistență la fața locului unor copii care au suferit atacuri de panică”, a declarat purtătoarea de cuvânt.

Băiatul de 13 ani implicat în atacul din Bistrița a fost internat la Spitalul de Psihiatrie din Cluj-Napoca. Minorul a rămas în grija specialiștilor.

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