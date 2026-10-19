Ce s-a întâmplat în școala din Bistrița. Profesorul care a intervenit povestește cum a fost imobilizat Andi

Un incident extrem de grav a avut loc luni dimineață, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, unde o profesoară a fost înjunghiată în timpul orelor de curs de un elev în vârstă de 13 ani. Momentele de panică s-au încheiat după intervenția unui profesor de sport și a paznicului unității de învățământ, care au reușit să îl imobilizeze pe adolescent și să împiedice continuarea atacului. În timpul incidentului, un alt elev a încercat să intervină pentru a-și ajuta profesoara, însă a fost și el rănit.

Atacul s-a produs în interiorul unei săli de clasă, într-un moment în care școala ar fi trebuit să fie un spațiu sigur pentru elevi și cadrele didactice. Prezența cuțitului asupra minorului a transformat rapid situația într-o urgență, iar intervenția adulților din unitatea de învățământ a fost esențială pentru oprirea agresiunii.

Cum a fost imobilizat adolescentul după atac

Intervenția profesorului de sport și a paznicului a avut loc după ce aceștia au observat agitația și panica provocate în rândul copiilor. Profesorul de sport, Ionuț Rațiu, se afla în apropierea locului în care s-a produs incidentul și a intervenit după ce și-a dat seama că elevii trec prin momente dificile.

Cei doi adulți au reușit să îl îndepărteze pe adolescent de restul elevilor și să îl țină sub control. Minorul a fost scos din situația în care putea continua să îi pună în pericol pe cei din jur, iar autorii intervenției au gestionat momentul până când lucrurile s-au liniștit.

„A intervenit alt copil (…) Totul a fost sub control, l-a luat profesorul de sport, respectivul avea un briceag, l-am imobilizat și l-am luat deoparte din clasă. Doamna profesoară era coborâtă cu alți colegi jos. Elevul care a intervenit avea ceva răni la cap. Cu cuțitul (n.r. l-a lovit pe elev). Nu știu cauza, aici în școală nu au fost probleme”, a spus George Morar, pentru BistrițeanulTV.

În paralel, profesoara și elevul rănit au avut nevoie de asistență medicală. Cei doi au fost transportați la spital pentru îngrijiri, în timp ce în școală se încerca restabilirea ordinii după momentele de groază prin care au trecut elevii și personalul.

Informațiile apărute după atac indică posibilitatea ca profesoara să nu fi fost persoana pe care minorul ar fi intenționat inițial să o atace. Potrivit unor relatări publicate în presa locală și națională, băiatul ar fi avut în vedere un alt elev, însă a ajuns în sala de clasă unde a avut loc agresiunea.

„Eram acolo în zonă (…) S-au panicat copiii și am intervenit. Am intervenit, am mers în clasa unde s-a întâmplat și am vorbit cu copilul care a fost implicat în incident (…) Avea un cuțit (…) Nu știu nimic de profesoară, știu că e în spital și e în siguranță. Nu, nu am văzut (n.r. dacă profesoara era rănită)”, a spus și Ionuț Rațiu.

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