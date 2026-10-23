După atacurile din Bistrița și Pitești, un nou incident în Timișoara! Un elev de 13 ani a mers cu un cuțit în sala de clasă

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Un nou incident care ridică semne de întrebare cu privire la siguranța elevilor a fost semnalat într-o unitate de învățământ din România. Un adolescent în vârstă de 13 ani, care învață la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara, a intrat în atenția polițiștilor după ce pe rețelele sociale ar fi apărut o fotografie în care ținea în mână un obiect asemănător unui cuțit. Imaginea ar fi fost realizată chiar în sala de clasă și publicată ulterior pe TikTok.

Situația a ajuns la cunoștința reprezentanților școlii în urma unui e-mail anonim, în care expeditorul semnala prezența obiectului în incinta unității de învățământ. Mesajul era însoțit de fotografia distribuită pe platforma online, iar informațiile primite au determinat conducerea liceului să solicite intervenția poliției.

Cum a ajuns fotografia în atenția profesorilor

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, elevul este în clasa a VIII-a și ar fi apelat la ajutorul unui coleg pentru a realiza fotografia în timpul orelor de curs. În imagine, adolescentul ar apărea ținând în mână un obiect care seamănă cu un cuțit.

Fotografia ar fi fost publicată ulterior pe TikTok, alături de un mesaj în limba engleză „Sunt cel mai șmecher, dar unii nu văd asta”, prin care autorul ar fi încercat să transmită o imagine de superioritate în fața celor care îi urmăresc activitatea online.

Cadrele didactice nu ar fi aflat despre fotografie în momentul în care aceasta a fost realizată. Informațiile au ajuns la conducerea liceului prin intermediul unei sesizări anonime, trimise prin e-mail. Expeditorul a atras atenția asupra riscurilor pe care le-ar putea implica prezența unui asemenea obiect în clasă și a solicitat verificarea situației.

În mesaj erau menționate și presupuse probleme de comportament ale elevului, precum și nemulțumiri legate de felul în care ar fi fost gestionate anterior anumite situații. Aceste aspecte reprezintă însă afirmațiile persoanei care a transmis sesizarea și nu pot fi considerate fapte confirmate în lipsa unor verificări independente.

Ce le-ar fi spus adolescentul polițiștilor

După ce au fost informați despre situație, reprezentanții liceului au solicitat sprijinul poliției. Oamenii legii s-au deplasat la unitatea de învățământ și au discutat cu elevul pentru a afla mai multe detalii despre fotografia apărută pe internet.

În timpul verificărilor, băiatul ar fi susținut că obiectul din imagine era o jucărie și că nu îi aparținea. De asemenea, potrivit informațiilor relatate despre caz, acesta nu ar fi precizat unde se află obiectul respectiv.

În acest moment, natura obiectului nu trebuie considerată stabilită definitiv doar pe baza fotografiei sau a explicațiilor oferite de minor. Ancheta urmează să lămurească dacă este vorba despre un obiect de jucărie ori despre unul care ar putea intra în categoria celor periculoase.

Polițiștii au demarat cercetări din oficiu și au deschis un dosar penal pentru verificarea unor posibile fapte referitoare la portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Încadrarea juridică exactă și eventualele consecințe vor depinde de rezultatele investigației și de împrejurările stabilite de anchetatori.

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Ce se ascundea în spatele comportamentului elevului care și-a atacat profesoara și colegul în Bistrița. Totul era scris în jurnal

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