Cătălin Moroșanu, reacție după atacul de la școala din Bistrița. Ce spune despre elevul care și-a apărat profesoara

Cătălin Moroșanu a transmis un mesaj important pentru elevul care și-a apărat profesoara în timpul atacului de la Școala gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Fostul luptător își dorește să îl întâlnească personal pentru a-l felicita pentru curajul și spiritul civic de care a dat dovadă în acel moment critic.

Cazul elevului de 13 ani din Bistrița, care a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg, a ajuns în atenția lui Cătălin Moroșanu. Acesta l-a remarcat în mod deosebit pe elevul curajos care a sărit să își apere profesoara, în ciuda pericolului uriaș la care s-a expus.

„În ultimele zile, s-a vorbit mult despre copilul care a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg. Eu vreau să vorbesc despre copilul care a sărit să-și apere profesoara, despre curajul lui, despre grija pentru un alt om, într-un moment în care i-a fost, cu siguranță, teamă. Niciun copil nu ar trebui să treacă prin așa ceva. Școala trebuie să fie un loc în care copiii vin cu încredere și se întorc acasă în siguranță, iar gestul acestui băiat, într-un moment periculos, merită văzut, prețuit și întâmpinat cu sprijin. Copiii învață și din ceea ce noi alegem să punem în lumină. Dacă vorbim neîncetat despre cel care a făcut rău, riscăm să oferim răului o notorietate care poate deveni un precedent periculos. Tânărul agresor are nevoie de tratament și consiliere, nu de notorietate. Trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat și să prevenim asemenea fapte, dar să le acordăm atenție și celor care arată bunătate, solidaritate și curaj.”, a fost mesajul transmis de Cătălin Moroșanu.

Cătălin Moroșanu le-a reamintit oamenilor despre campania sa împotriva bullyingului din școli și licee. De-a lungul anilor, fostul sportiv s-a implicat activ în informarea elevilor despre autocontrol, responsabilitatea față de cei din jur, stăpânirea impulsurilor și curajul de a cere ajutor. În încheierea mesajului său, Moroșanu i-a adresat elevului din Bistrița cuvinte de laudă și încurajare, mărturisind că își dorește să-l întâlnească personal pentru a-și exprima recunoștința față de gestul său eroic.

„De-a lungul anilor, am mers în școli și licee în cadrul campaniilor împotriva bullyingului. Am vorbit cu tinerii despre respect, despre stăpânirea de sine și despre responsabilitatea pe care o avem unii față de ceilalți. Voi continua această campanie la nivel național. Pentru că tinerii au nevoie de exemple pozitive. Au nevoie să audă și despre puterea de a învinge: să-ți învingi frica și impulsurile, să ceri ajutor, să depășești momentele grele și să construiești ceva bun în viața ta”, a transmis sportivul. Copile curajos, îți doresc să te faci bine și să primești toată grija de care ai nevoie. Îți mulțumesc pentru că ai încercat să-ți aperi profesoara, ai dat o dovadă de mare curaj și vreau să îți strâng personal mâna. Ai tot respectul meu”, a mai scris fostul sportiv sportivul.

Ce s-a întâmplat după atacul elevului

Incidentul a avut loc luni, 19 octombrie, în Școala gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Un elev de 13 ani, înarmat cu un briceag, îmbrăcat într-un trening, cu cagulă și cască, a atacat un coleg de o altă etnie dintr-o clasă inferioar. Atacatorul a rănit o profesoară de matematică, în vârstă 28 de ani, și un elev de 12 ani. Se crede că elevul agresor ar fi revenit de câțiva ani din Spania și ar avea tendinţe de radicalizare, motivul agresiunii fiind religia minorului atacat, potrivit şefului Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Bistriţa-Năsăud, Vasile Şteopoaie.

„În dimineaţa zilei de 19 octombrie, în jurul orei 08:40, poliţiştii au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un elev de clasa a VII-a, al unei unităţi de învăţământ din municipiul Bistriţa, ar fi agresat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev. Elevul a fost imobilizat de poliţişti şi se află în custodia acestora. Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care le acordă îngrijiri medicale”, a transmis IPJ.

În urma celor întâmplate, elevul de 13 ani fost prins de către paznicul școlii. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, adolescentului i s-a montat o brățară electronică de monitorizare și a fost internat la spitalul de Psihiatrie infantilă din Cluj Napoca.

Victimele atacului au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița și se află în aceste momente în afara oricărui pericol. Profesoara de 28 de ani a fost operată de urgență, iar elevul de 12 ani au primit îngrijiri medicale și a fost externat. Cazul a ajuns în atenția Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, fiind demarate cercetări pentru tentativă de omor calificat.

„Din fericire, pacienta în vârstă de 28 de ani este în stare stabilă, este conștientă și cooperantă. A fost supusă unei intervenții chirurgicale, în acest moment este internată la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, este sub tratament și monitorizare atentă. Minorul a suferit plăgi ca și pacienta noastră, dar nu atât de importante. A primit ajutor și asistență medicală la UPU Pediatrie. A fost externat cu recomandări medicale, deci starea lui este bună.”, a declarat Camelia Strungar, purtător de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Bistrița, la Viața fără filtru.

Adolescentul de 13 ani și-a premeditat atacul

Potrivit informațiilor apărute în cadrul anchetei, minorul își exprimase în mediul online convingeri extremiste și o ostilitate puternică față de anumite persoane de altă etnie. În postările sale apăreau idei legate de răzbunare, de presupusa superioritate a rasei albe și de dorința de a-i pedepsi pe cei pe care nu se încadrează în tiparele sale de „perfecțiune”.

Investigația a scos la iveală și faptul că băiatul ar fi început să se gândească la atac cu mai multe luni înainte de producerea acestuia. Potrivit informațiilor prezentate, colegul vizat ar fi fost urmărit în planurile sale încă din februarie, iar data de 19 octombrie ar fi fost aleasă în mod deliberat, în apropierea zilei de naștere a victimei. Mai mult, colegul atacat nu ar fi fost singura persoană pe care minorul intenționa să o vizeze. În planurile sale ar fi figurat și alte trei persoane.

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