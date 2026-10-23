Un fals medic a profesat timp de 3 ani în județul Ilfov! Ce au descoperit polițiștii după perchezițiile din cabinetul și locuința sa

Un bărbat în vârstă de 28 de ani este cercetat de autorități după ce ar fi exercitat profesia de medic fără a avea studiile necesare și fără drept legal de practică. Anchetatorii susțin că acesta ar fi desfășurat activități medicale timp de mai mulți ani în județul Ilfov, iar în urma perchezițiilor au fost ridicate importante sume de bani despre care există suspiciunea că provin din activitatea desfășurată.

Polițiștii și procurorii au efectuat descinderi în București și Bragadiru, într-un dosar ce vizează exercitarea fără drept a unei profesii. În urma verificărilor, oamenii legii au ridicat banii și au dispus măsuri pentru continuarea cercetărilor, în timp ce autoritățile din domeniul sănătății au intervenit pentru suspendarea activității societății implicate.

Un fals medic a profesat timp de 3 ani în județul Ilfov

Un bărbat de 28 de ani din București este vizat de o anchetă după ce ar fi desfășurat activități medicale fără a deține calificările și autorizațiile necesare. Potrivit informațiilor transmise de autorități, acesta ar fi oferit servicii specifice profesiei de medic într-un punct de lucru situat în orașul Bragadiru, județul Ilfov.

Potrivit reprezentanților Poliției Județene Ilfov, investigațiile au scos la iveală faptul că activitatea s-ar fi desfășurat pe o perioadă de aproximativ trei ani.

„Din cercetări a reieşit că, în ultimii trei ani, un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Bucureşti, ar fi efectuat acte medicale fără a deţine calitatea de medic, în cadrul unui punct de lucru situat în oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov”, informează, vineri, oficialii Poliţiei judeţene Ilfov.

Percheziții în București și Bragadiru

În cadrul anchetei, joi, 22 octombrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat două percheziții domiciliare, una în municipiul București și alta în orașul Bragadiru.

În urma descinderilor, oamenii legii au identificat și ridicat sume importante de bani. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre 264.100 de lei și 1.650 de euro, bani despre care există suspiciunea că ar proveni din activitatea cercetată în dosar.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost desfășurate aceste activități, precum și pentru documentarea completă a eventualelor fapte comise.

DSP Ilfov a suspendat activitatea societății

Ca urmare a verificărilor desfășurate de autorități, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Ilfov au dispus suspendarea activității societății implicate în acest caz.

Totodată, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România urmează să stabilească măsurile legale care se impun în legătură cu aparatura medicală utilizată în cadrul punctului de lucru vizat de anchetă.

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