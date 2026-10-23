O clădire aflată în construcție s-a prăbușit în capitala Kenyei! Autoritățile caută supraviețuitori: bilanțul oficial al victimelor

O clădire cu 12 etaje aflată în construcție s-a prăbușit în Nairobi, capitala Kenyei, iar autoritățile se tem că mai multe persoane au rămas captive sub dărâmături. Echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență, în timp ce cauza incidentului nu este încă cunoscută.

Dezastrul s-a produs vineri după-amiază în cartierul Eastleigh, una dintre cele mai aglomerate zone comerciale ale orașului. Imobilul, aflat încă în construcție, s-a prăbușit brusc, provocând panică în rândul muncitorilor și al locuitorilor din zonă.

O clădire aflată în construcție s-a prăbușit în Nairobi

Tragedia a avut loc în jurul orei 13:00, pe o stradă intens circulată din Eastleigh, un cartier cunoscut pentru activitatea comercială intensă. Potrivit autorităților, imobilul avea mai mult de zece niveluri aflate în construcție în momentul producerii incidentului.

Biroul guvernatorului Johnson Sakaja a transmis că există indicii potrivit cărora mai multe persoane s-ar putea afla sub ruine. Numărul celor dispăruți nu a fost stabilit până în prezent.

La locul tragediei s-au adunat zeci de persoane, în timp ce echipele de salvare au început căutările printre tonele de beton și fier rezultate în urma colapsului.

Momentul dezastrului, descris de muncitori

Printre cei care au reușit să iasă din clădire înainte de prăbușire se află și Joseph Kaula, muncitor care lucra la etajul al cincilea.

„Am fost ultima persoană care a ieșit înainte să se prăbușească și întreaga zonă a fost acoperită de praf”, a declarat Kaula.

Acesta a povestit că a auzit țipete și a observat colegi care alergau spre ieșire, avertizând că imobilul se prăbușește. Potrivit acestuia, este posibil ca mai mulți muncitori să se fi aflat în subsol în momentul incidentului.

Locuitorii din zonă au afirmat că unele persoane prinse sub dărâmături au reușit să își sune rudele imediat după colaps pentru a cere ajutor. Ulterior, telefoanele acestora au devenit inaccesibile.

Anchetă după tragedie

Operațiunea de salvare a fost îngreunată de lipsa utilajelor grele în primele ore după incident. Salvatorii au încercat să identifice eventuali supraviețuitori înainte ca excavatoarele să înceapă îndepărtarea structurilor de beton.

În timpul intervenției, poliția a fost nevoită să disperseze persoane care încercau să pătrundă în magazinele din apropiere, pentru a permite accesul echipelor de urgență în zona afectată.

Autoritățile au confirmat că o femeie rănită a fost scoasă dintre dărâmături și transportată la spital. În același timp, șeful poliției din Nairobi, Issa Mohamud, a avertizat asupra riscului unei noi prăbușiri, deoarece structura căzută se sprijină pe o clădire vecină.

Guvernatorul Johnson Sakaja a declarat că proiectul avea autorizație de construire, însă nu deținea certificat de ocupare. În aceste condiții, activitatea desfășurată la parterul imobilului era ilegală. Spațiul era deja ocupat de un magazin de electronice, o măcelărie și un magazin alimentar.

„Vor fi efectuate investigații. Ne vom asigura că persoanele responsabile pentru orice act de neglijență vor răspunde în fața legii”, a declarat Mohamud.

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