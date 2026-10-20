Alertă în București! Un autoturism a luat foc pe Calea Vitan, lângă Casa de Pensii

Incendiu
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În această dimineață, un autoturism a fost cuprins de flăcări pe Calea Vitan din București, incidentul generând restricții de circulație și intervenția echipajelor de urgență.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, evenimentul s-a produs în jurul orei 09:05, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje ale Brigăzii Rutiere și SMURD.

Alertă în București

Reprezentanții Brigăzii Rutiere au precizat că au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la faptul că un autoturism a luat foc pe Calea Vitan. Polițiștii ajunși la fața locului au confirmat producerea incidentului, iar primele verificări au arătat că nu au existat victime. În urma incendiului au fost înregistrate exclusiv pagube materiale.

„La data de 20.10.2026, în jurul orei 09:05 Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la faptul că pe Calea Vitan o maşină a luat foc.”

„Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, iar în urma evenimentului au rezultat exclusiv pagube materiale.”

„La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD care a intervenit pentru lichidarea incendiului.”

Din imaginile publicate pe rețelele sociale se putea observa că partea din față a autoturismului era cuprinsă de flăcări. Martorii au transmis că incidentul s-a produs în zona Calea Vitan nr. 6, în apropierea unei treceri de pietoni. Alte imagini și înregistrări video distribuite online au surprins intervenția polițiștilor și a pompierilor, precum și măsurile luate pentru gestionarea traficului din zonă.

Un autoturism a luat foc pe Calea Vitan, lângă Casa de Pensii

Pe durata intervenției, traficul rutier a fost afectat pe sensul de mers dinspre Șoseaua Mihai Bravu către Calea Dudești. Autoritățile au instituit restricții temporare pentru a permite desfășurarea operațiunilor de stingere a incendiului și pentru siguranța participanților la trafic.

„Pe timpul intervenției au fost aplicate restricții pe Calea Vitan, sensul de mers dinspre Şos. Mihai Bravu către Calea Dudeşti.”

Incidentul a avut efecte și asupra transportului public. Societatea de Transport București a anunțat inițial că liniile 123 și 619 au fost blocate pe Calea Vitan, până în stația Piața Vitan, pe ambele sensuri, din cauza intervenției pompierilor.

„Liniile 123 și 619 – blocate pe Calea Vitan, până in stația Piața Vitan, pe ambele sensuri. Cauza: acțiune pompieri.”

Ulterior, STB a revenit cu o actualizare și a transmis că circulația mijloacelor de transport de pe liniile 123 și 619 a fost reluată în condiții normale.

Până acum, autoritățile nu au anunțat cauza producerii incendiului. Cazul urmează să fie analizat pentru a se stabili împrejurările exacte în care autoturismul a luat foc pe una dintre arterele intens circulate din sectorul 3 al Capitalei.

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