Gabi Torje și-a emoționat mama de ziua ei. Ce mesaj i-a transmis concurentul de la Asia Express

Gabi Torje și-a emoționat mama de ziua ei. Ce mesaj i-a transmis concurentul de la Asia Express
Galerie Foto 5
Gabi Torje a postat un mesaj special pentru mama sa / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Gabi Torje are un motiv special de sărbătoare! Mama fostului fotbalist își celebrează ziua de naștere, iar acesta a marcat momentul printr-un mesaj emoționant, dedicat celei mai importante femei din viața sa. Concurentul de la „Asia Express” și-a exprimat public dragostea și recunoștința față de cea care i-a fost mereu alături.

De-a lungul anilor, fostul internațional român a reușit să își construiască un nume în fotbalul românesc și internațional, datorită performanțelor sale sportive. Dincolo de cariera de pe teren, acesta a atras simpatia publicului și prin personalitatea sa, dar și prin momentele în care își arată latura sensibilă, mai ales atunci când vine vorba despre familie și persoanele dragi.

Participarea la „Asia Express” a oferit telespectatorilor ocazia de a descoperi o altă latură a fostului fotbalist, departe de terenul de joc. Acesta a pornit în aventura de pe Drumul Mătăsii alături de Alin Alexuc, iar cei doi au demonstrat până acum că formează o echipă competitivă, reușind să facă față provocărilor întâlnite pe parcurs.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Ce mesaj emoționant i-a transmis Gabi Torje mamei sale

Deși nu are încă copii, fostul fotbalist pune mare preț pe familie și se bucură de o relație frumoasă alături de partenera sa. Nici mama, sora și nepoții nu lipsesc din lista persoanelor care îi aduc zâmbetul pe buze și ocupă un loc special în inima lui.

Marți, 27 octombrie, este un prilej de sărbătoare pentru mama sportivului, întrucât își aniversează ziua de naștere. Cu această ocazie, concurentul de la „Asia Express” a ales să îi transmită un mesaj emoționant, prin care și-a exprimat dragostea profundă și recunoștința pentru toate sacrificiile pe care femeia le-a făcut de-a lungul timpului pentru el.

„La mulți ani, mama mea dragă! Astăzi este despre tine, cel mai frumos și mai important suflet din viața mea! Îți mulțumesc pentru toată iubirea, grija, răbdarea și pentru toate sacrificiile pe care le-ai făcut pentru mine.

Ești puterea mea, sprijinul meu și omul care m-a iubit mereu necondiționat. Îmi doresc ca Dumnezeu să-ți dăruiască multă sănătate, liniște sufletească, fericire și cât mai mulți ani frumoși alături de noi!”, a scris Gabi Torje, pe Instagram.

Mama lui Gabi Torje își celebrează ziua de naștere / Sursa foto: Social media

În urmă cu patru ani, Gabi Torje a trecut printr-unul dintre cele mai dureroase momente ale vieții sale, după ce tatăl lui s-a stins din cauza unor probleme medicale. Invitat la un podcast, fostul fotbalist a rememorat clipele grele și a dezvăluit că, înainte de a muri, părintele său l-a chemat la spital și i-a transmis un mesaj care avea să îi rămână întipărit în suflet.

Tatăl sportivului i-a cerut să aibă grijă de familie și să preia rolul de sprijin al celor dragi, spunându-i că simte că i se apropie sfârșitul. Deși inițial Gabi Torje a sperat că vorbele acestuia erau doar efectul stării de sănătate, a doua zi bărbatul a suferit un infarct și a murit.

CITEȘTE ȘI: Cum și-a salvat Gabi Torje tatăl de la moarte! Bărbatul a făcut infarct la masa de Paște: „Eram la o oră jumătate de primul spital”

Gabi Torje, impresionat de Mirela Retegan după eliminarea din Asia Express: „Am avut atât de multe de învățat”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Oana și Vlad Gherman și-au renovat apartamentul, dar au avut parte de o surpriză incredibilă. Ce au găsit în perete
Oana și Vlad Gherman și-au renovat apartamentul, dar au avut parte de o surpriză incredibilă. Ce au găsit în perete
Surpriză la „Românii au talent”! Ce mâncare a adus soția lui Mihai Bobonete pentru colegii săi
Surpriză la „Românii au talent”! Ce mâncare a adus soția lui Mihai Bobonete pentru colegii săi
Ilona Brezoianu a devenit mai responsabilă de când este mamă. Decizia luată pentru fiul său
Ilona Brezoianu a devenit mai responsabilă de când este mamă. Decizia luată pentru fiul său
Ce poreclă rușinoasă i-a dat „prințesa” Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii
Ce poreclă rușinoasă i-a dat „prințesa” Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii
Alex Gîlcă, mesaj pentru cei care o critică pe Valerie Lungu: „Nu vă dă dreptul”
Alex Gîlcă, mesaj pentru cei care o critică pe Valerie Lungu: „Nu vă dă dreptul”
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Mediafax
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Tribunalul București a motivat plasarea sub control judiciar a lui Rusen și Georgescu. Dosarul urmează să fie transmis Curții de Apel București
Gandul.ro
Tribunalul București a motivat plasarea sub control judiciar a lui Rusen și Georgescu. Dosarul urmează să fie transmis Curții de Apel București
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Cum ajunge un gest amabil să fie interpretat drept interes sexual. Explicațiile psihologilor
Adevarul
Cum ajunge un gest amabil să fie interpretat drept interes sexual. Explicațiile psihologilor
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
Digi24
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
Vremea se schimbă radical în România! Ce anunță meteorologii pentru începutul lunii noiembrie
Mediafax
Vremea se schimbă radical în România! Ce anunță meteorologii pentru începutul lunii noiembrie
Îl mai recunoști pe actorul cuceritor de la Hollywood? „Zici că-i tataie”, au reacționat fanii după transformarea radicală de look
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști pe actorul cuceritor de la Hollywood? „Zici că-i tataie”, au reacționat fanii după transformarea radicală de look
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport.ro
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Viorel Păunescu, condus pe ultimul drum! Gigi Becali, George Copos și nume mari din fotbal au adus coroane la biserică. Sute de suporteri și-au luat rămas-bun
Click.ro
Viorel Păunescu, condus pe ultimul drum! Gigi Becali, George Copos și nume mari din fotbal au adus coroane la biserică. Sute de suporteri și-au luat rămas-bun
„Este un risc inacceptabil”. Pentagonul pregătește bazele militare de pe teritoriul SUA pentru un război de amploare
Digi 24
„Este un risc inacceptabil”. Pentagonul pregătește bazele militare de pe teritoriul SUA pentru un război de amploare
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
Digi24
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Unul dintre cele mai căutate combo-uri PARKSIDE este din nou în oferta Kaufland
go4it.ro
Unul dintre cele mai căutate combo-uri PARKSIDE este din nou în oferta Kaufland
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Tribunalul București a motivat plasarea sub control judiciar a lui Rusen și Georgescu. Dosarul urmează să fie transmis Curții de Apel București
Gandul.ro
Tribunalul București a motivat plasarea sub control judiciar a lui Rusen și Georgescu. Dosarul urmează să fie transmis Curții de Apel București
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.