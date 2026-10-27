Gabi Torje și-a emoționat mama de ziua ei. Ce mesaj i-a transmis concurentul de la Asia Express

Gabi Torje are un motiv special de sărbătoare! Mama fostului fotbalist își celebrează ziua de naștere, iar acesta a marcat momentul printr-un mesaj emoționant, dedicat celei mai importante femei din viața sa. Concurentul de la „Asia Express” și-a exprimat public dragostea și recunoștința față de cea care i-a fost mereu alături.

De-a lungul anilor, fostul internațional român a reușit să își construiască un nume în fotbalul românesc și internațional, datorită performanțelor sale sportive. Dincolo de cariera de pe teren, acesta a atras simpatia publicului și prin personalitatea sa, dar și prin momentele în care își arată latura sensibilă, mai ales atunci când vine vorba despre familie și persoanele dragi.

Participarea la „Asia Express” a oferit telespectatorilor ocazia de a descoperi o altă latură a fostului fotbalist, departe de terenul de joc. Acesta a pornit în aventura de pe Drumul Mătăsii alături de Alin Alexuc, iar cei doi au demonstrat până acum că formează o echipă competitivă, reușind să facă față provocărilor întâlnite pe parcurs.

Ce mesaj emoționant i-a transmis Gabi Torje mamei sale

Deși nu are încă copii, fostul fotbalist pune mare preț pe familie și se bucură de o relație frumoasă alături de partenera sa. Nici mama, sora și nepoții nu lipsesc din lista persoanelor care îi aduc zâmbetul pe buze și ocupă un loc special în inima lui.

Marți, 27 octombrie, este un prilej de sărbătoare pentru mama sportivului, întrucât își aniversează ziua de naștere. Cu această ocazie, concurentul de la „Asia Express” a ales să îi transmită un mesaj emoționant, prin care și-a exprimat dragostea profundă și recunoștința pentru toate sacrificiile pe care femeia le-a făcut de-a lungul timpului pentru el.

„La mulți ani, mama mea dragă! Astăzi este despre tine, cel mai frumos și mai important suflet din viața mea! Îți mulțumesc pentru toată iubirea, grija, răbdarea și pentru toate sacrificiile pe care le-ai făcut pentru mine. Ești puterea mea, sprijinul meu și omul care m-a iubit mereu necondiționat. Îmi doresc ca Dumnezeu să-ți dăruiască multă sănătate, liniște sufletească, fericire și cât mai mulți ani frumoși alături de noi!”, a scris Gabi Torje, pe Instagram.

În urmă cu patru ani, Gabi Torje a trecut printr-unul dintre cele mai dureroase momente ale vieții sale, după ce tatăl lui s-a stins din cauza unor probleme medicale. Invitat la un podcast, fostul fotbalist a rememorat clipele grele și a dezvăluit că, înainte de a muri, părintele său l-a chemat la spital și i-a transmis un mesaj care avea să îi rămână întipărit în suflet.

Tatăl sportivului i-a cerut să aibă grijă de familie și să preia rolul de sprijin al celor dragi, spunându-i că simte că i se apropie sfârșitul. Deși inițial Gabi Torje a sperat că vorbele acestuia erau doar efectul stării de sănătate, a doua zi bărbatul a suferit un infarct și a murit.

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